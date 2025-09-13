Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng nổi da trên bầu trời

Vừa qua ở Trung Quốc một cảnh tượng đặc biệt trên bầu trời khiến nhiều người so sánh như thể có một "ống hút khổng lồ" cắm từ trời xuống đất.

Cụ thể vừa qua mạng xã hội đất nước tỷ dân này lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng hiếm gặp xuất hiện tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Hiện tượng thiên nhiên này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khi một cột nước khổng lồ nối liền mặt hồ và những đám mây, trông như một "ống hút" khổng lồ dài cắm thẳng vào bầu trời.

Thoạt nhìn từ xa có thể nhìn thấy một cột nước tròn, xoáy mạnh, vươn thẳng từ mặt hồ lên cao. Khi lại gần, cảnh tượng càng rõ nét hơn: mặt nước hồ bị cuốn xoáy, từng dòng nước bị hút lên, rồi xoắn ốc theo chiều dọc tạo thành hình tháp nước khổng lồ.

Sau hiện tượng "lạ" xảy ra một nhân viên cơ quan khí tượng địa phương giải thích, cảnh tượng được người dân ghi lại thực chất là "vòi rồng nước" (waterspout), một dạng lốc xoáy hình thành trên mặt nước. Hiện tượng này thường xuất hiện trong điều kiện đối lưu khí quyển mạnh, đi kèm giông bão, mưa đá hoặc gió giật dữ dội.

Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết, vòi rồng bản chất là một cột khí quay mạnh theo phương thẳng đứng, kéo dài từ mặt nước hoặc mặt đất lên đến chân mây vũ tích. Khác với các cơn lốc xoáy trên đất liền vốn có sức tàn phá lớn, vòi rồng nước thường yếu hơn và tồn tại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, bởi gió xoáy có thể cuốn theo các mảnh vỡ, gây thương tích cho người ở gần, thậm chí trong một số trường hợp mạnh có thể cuốn bay cả người.

Đáng chú ý theo Cơ quan Thông tấn Khí tượng Trung Quốc, điều kiện tiên quyết để hình thành vòi rồng là môi trường khí quyển cực kỳ bất ổn định. Khi không khí ẩm bốc lên mạnh trong môi trường này, kết hợp với độ đứt gió lớn gần mặt nước, sẽ tạo ra xoáy đối lưu dữ dội. Vòi rồng thường xuất hiện vào buổi chiều hoặc tối mùa hè, khi không khí lạnh tràn qua vùng nước ấm, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ lớn. Thông thường, hiện tượng này tồn tại trong thời gian ngắn và khó dự đoán, chỉ được ghi nhận nhờ hình ảnh hoặc video tình cờ của người dân.