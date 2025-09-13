Phát hiện thi thể bé gái bị phân xác và mẹ bị trọng thương trong nhà dân

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã nhận được thông báo vào chiều tối ngày 12/9 rằng một bé gái 5 tuổi tại thành phố Ikeda, Osaka, đã bị sát hại và phân xác. Thông tin ban đầu cho biết, mẹ của bé gái cũng được phát hiện trong tình trạng ngã quỵ với vết thương ở bụng. Sự việc xảy ra tại khu vực dân cư an ninh cao, yên bình tại Osaka, khiến nhiều người không khỏi xót xa và hoang mang về sự an toàn trong cộng đồng của họ.

Một người thân của gia đình khi đi xuống từ tầng 2, đã bàng hoàng phát hiện cảnh tượng thảm khốc tại tầng 1 của ngôi nhà. Ngay sau đó, họ đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, họ đã đưa cô bé và mẹ đến bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy cấp. Tuy nhiên, mặc dù đã được sơ cứu, bé gái đã không thể sống sót. Cảnh sát sau đó đã xác nhận cái chết của bé gái tại bệnh viện mà cô bé đã được chuyển đến.

Về phía người mẹ, cô hiện đang chịu đựng với những vết cắt sâu và đang trong tình trạng hôn mê sâu. Điều này càng làm tăng thêm mối lo ngại về tình hình an ninh và sự bất an đối với người dân tại Ikeda.

Tại hiện trường vụ việc, cảnh sát đã tìm thấy một con dao dính máu. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu đó có phải là hung khí gây án hay không. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân và quá trình xảy ra vụ việc.

Trong lúc chờ đợi thông tin chính thức từ cảnh sát, cộng đồng tại Ikeda và những người xung quanh đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc. Họ cũng bày tỏ lòng thương xót và lo lắng cho tình trạng của người mẹ. Sự việc này không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề an toàn cho trẻ em và phụ nữ, cũng như sự cần thiết của việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và giám sát trong khu dân cư.

Nguồn: Yahoo News