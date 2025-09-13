Nóng: Mới động đất 8,8 độ, gần bán đảo Nga lại chịu động đất mạnh

Một trận động đất mạnh 7,4 độ đã xảy ra tại vùng bờ biển phía Đông nước Nga hôm 13-9.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra gần bán đảo Kamchatka vào rạng sáng 13-9 (giờ địa phương).

Tâm chấn được xác định ở khu vực cách TP Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 111,7 km về phía Đông, ở độ sâu khoảng 39 km. Thành phố này có dân số khoảng 181.000 người.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra gần bán đảo Kamchatka của Nga. Ảnh: USGS

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cho biết không có nguy cơ sóng thần sau trận động đất trên.

Trận động đất mới nhất diễn ra không lâu sau khi khu vực này hứng chịu trận động đất mạnh 8,8 độ - trận mạnh thứ sáu từng được ghi nhận trong lịch sử.

Vùng vòng cung Kuril-Kamchatka, kéo dài khoảng 2.100 km từ Hokkaido (Nhật Bản) qua quần đảo Kuril tới bờ Thái Bình Dương của bán đảo Kamchatka, là một trong những khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới.

Trận động đất lớn nhất từng ghi nhận tại đây trong thế kỷ XX xảy ra ngày 4-11-1952, mạnh 9 độ.

* Tiếp tục cập nhật