Con cá cô đơn nhất thế giới

Giữa lòng Thái Bình Dương bao la, có một tiếng hát vang lên suốt hàng thập kỷ nhưng không hề nhận được lời đáp trả. Đó là tiếng gọi bí ẩn của con cá voi 52-hertz, được mệnh danh là sinh vật cô đơn nhất thế giới.

Giải mã bí ẩn về cá voi 52-Hertz

Vào cuối những năm 1980, Hải quân Hoa Kỳ sử dụng Mạng lưới Giám sát Âm thanh (SOSUS)- một hệ thống thủy âm khổng lồ ban đầu được thiết kế để theo dõi tàu ngầm của Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Giữa vô vàn âm thanh dưới lòng biển, các nhà phân tích phát hiện một tín hiệu bất thường: tiếng hát của cá voi ở tần số 52 hertz.

Đây là một tần số cao hơn nhiều so với tiếng gọi của bất kỳ loài cá voi tấm sừng hàm (Baleen whale) nào đã được biết đến. Hầu hết các loài cá voi như cá voi xanh và cá voi vây đều giao tiếp ở dải tần từ 15 đến 25 hertz, tạo ra những âm thanh trầm có thể truyền đi hàng trăm dặm.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, một phần dữ liệu của SOSUS được giải mật, cho phép các nhà nghiên cứu dân sự tiếp cận những bản ghi âm dưới nước. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI) đã nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của tín hiệu này. Họ bắt đầu theo dõi tiếng gọi bí ẩn qua nhiều năm, phân tích cấu trúc âm thanh và đường di chuyển của nó trên khắp Thái Bình Dương.

Tấm sừng hàm là một cấu trúc giống như lược được tạo thành từ keratin (một loại protein tương tự có trong tóc và móng tay người) nằm ở hàm trên của cá voi tấm sừng hàm (Mysticeti). Thay vì răng, loài cá voi này sử dụng các tấm sừng hàm để lọc thức ăn từ các con mồi nhỏ như nhuyễn thể, sinh vật phù du và cá nhỏ).

Ban đầu, các nhà nghiên cứu đưa ra ba giả thuyết chính về nguồn gốc của tiếng gọi 52-hertz:

Một loài lai: Có thể đó là một con cá voi lai giữa cá voi xanh và cá voi vây, tạo ra một âm thanh độc nhất.

Có thể đó là một con cá voi lai giữa cá voi xanh và cá voi vây, tạo ra một âm thanh độc nhất. Một cá thể có khiếm khuyết: Tiếng gọi bất thường có thể do một đột biến hoặc một khác biệt sinh lý nào đó.

Tiếng gọi bất thường có thể do một đột biến hoặc một khác biệt sinh lý nào đó. Một loài chưa được biết đến: Điều này có thể hé lộ sự tồn tại của một quần thể cá voi chưa từng được ghi nhận.

Dù giả thuyết nào đúng đi nữa, một điều chắc chắn là dường như không có bất kỳ con cá voi nào khác phản hồi lại tiếng gọi này.

Con cá voi cô đơn nhất thế giới hiện tại

Đã hơn ba thập kỷ kể từ khi tiếng gọi 52-hertz được phát hiện lần đầu tiên, nhưng nó vẫn là một ẩn số. Một trong những phát hiện quan trọng nhất là tiếng gọi này thực sự đến từ một cá thể duy nhất , chứ không phải một nhóm cá voi. Dựa trên việc theo dõi dấu vết âm thanh độc đáo, các nhà khoa học đã nắm được quy luật di cư theo mùa của nó: di chuyển hàng ngàn dặm khắp Bắc Thái Bình Dương, tương tự như các loài cá voi xanh và cá voi vây. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai tận mắt nhìn thấy con cá voi này.

Câu chuyện về cá voi 52Hz đã được nghệ thuật hóa, xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc

Nếu đúng là một con cá voi lai, tuổi thọ của nó có thể từ 70 đến 90 năm. Điều này có nghĩa là, rất có thể nó vẫn đang sống và cất tiếng hát cô đơn của mình. Tuy nhiên, một câu hỏi đáng sợ khác lại được đặt ra: Chúng ta còn có thể nghe tiếng hát này trong bao lâu nữa?

Mối đe dọa từ ô nhiễm tiếng ồn

Giữa lúc con cá voi 52-hertz vẫn đang miệt mài cất tiếng hát, một mối lo ngại khác lại xuất hiện: ô nhiễm tiếng ồn đại dương .

Tiếng ồn từ tàu thuyền, hệ thống sonar, và các hoạt động công nghiệp của con người đang làm cho đại dương trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, cản trở khả năng giao tiếp của cá voi. Các nhà khoa học đã ghi nhận những phản ứng căng thẳng ở cá voi khi tiếp xúc với tiếng ồn do con người tạo ra. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tìm kiếm thức ăn, điều hướng và thậm chí là tránh kẻ săn mồi của chúng.

Có lẽ, con cá voi cô đơn nhất thế giới đã phải đấu tranh để giao tiếp suốt nhiều thập kỷ qua, và sự náo nhiệt của đại dương hiện đại chỉ đang khiến sự cô độc của nó trở nên trầm trọng hơn.

