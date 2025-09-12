Rùng mình với khay cơm nổi đầy ấu trùng tại một nhà trẻ ở Hàn Quốc

Ngày 10/9, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh khay cơm kèm chú thích: “Ảnh khay cơm có ấu trùng được đăng trên ứng dụng Kids Note của một nhà trẻ ở Songtan, Pyeongtaek”. Trong ảnh, có thể thấy rõ ấu trùng nổi trên phần cơm cháy trong khay thức ăn.

Người đăng bài viết bức xúc: “Nếu đây là hình ảnh công khai trên Kids Note thì liệu các cháu đã ăn phải hay chưa? Mọi người cần phải cẩn trọng. Họ đang đùa giỡn với những gì trẻ em ăn vào người”.

Ngay sau đó, bức ảnh nhanh chóng lan rộng trên nhiều diễn đàn và các nhóm cộng đồng phụ huynh tại địa phương. Nhiều phụ huynh ở khu vực Songtan bày tỏ lo lắng: “Tôi sống ở Songtan và đang cho con đi nhà trẻ, thật sự bất an”, hay “Tôi dự định gửi con vào nhà trẻ tại Songtan năm sau, giờ thì rất lo”.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện tranh cãi quanh bức ảnh, khi có ý kiến cho rằng giáo viên có thể đã cố tình chụp để phơi bày tình trạng, nhằm hướng sự quan tâm của phụ huynh đến vấn đề này thay vì tố cáo nội bộ. Một số khác lại nghi ngờ đây có thể là hình ảnh bị dàn dựng.

Sau sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã xác minh điều kiện bảo quản gạo cũng như hạn sử dụng nguyên liệu. Hiện nhà trẻ này đang chờ quyết định xử lý hành chính từ chính quyền thành phố Pyeongtaek.

Được biết, các nhà trẻ tại Hàn Quốc được kiểm tra định kỳ về an toàn thực phẩm 2 lần/năm. Tuy nhiên, việc phát hiện sai phạm trong khâu quản lý hiếm khi xảy ra do lịch kiểm tra thường được thông báo trước.

Nguồn: Chosun