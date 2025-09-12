Cảnh tượng không tưởng trên đường phố London

Giao thông hỗn loạn tại London

Những ngày qua, hàng chục nghìn người dân thủ đô London đã phải chuyển sang xe đạp, xe buýt và cả thuyền để đi làm khi hệ thống tàu điện ngầm tiếp tục ngừng hoạt động nhiều ngày liên tiếp do cuộc đình công kéo dài 6 ngày (từ 7 - 12/9) do công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải (RMT) phát động.

Tình trạng gián đoạn dự kiến kéo dài đến hết tuần khiến nhu cầu đối với các dịch vụ chia sẻ xe đạp và vận tải đường sông tăng vọt, làm các tuyến đường khác rơi vào cảnh đông đúc và hành trình của người dân bị kéo dài hơn thường lệ.

Hành khách chờ tại ga London Liverpool Street

Hàng dài người đi xe đạp, chờ xe buýt thay thế cho những chuyến tàu (Ảnh: Daily Mail)

Theo công ty Lime - đơn vị cung cấp xe đạp điện trên toàn thành phố, số chuyến đi trong giờ cao điểm sáng ngày 8/9 đã tăng 58% so với cùng khung giờ tuần trước. “Các chuyến đi dài hơn cả về quãng đường lẫn thời gian, cho thấy nhiều người dùng đã phụ thuộc hoàn toàn vào Lime cho cả quãng đường đi làm chứ không chỉ đoạn đầu hay cuối hành trình,” đại diện Lime cho biết.

Trong khi đó, Forest - hãng đang vận hành 15.000 xe đạp điện tại London - ghi nhận mức tăng 300% số lượt thuê trong khung giờ 7h đến 8h sáng 9/9. Một ngày trước đó, mức tăng đạt 100% so với tuần trước. Tuy nhiên, theo Forest, thứ Hai (ngày 8/9) thường ít nhộn nhịp hơn các ngày khác do xu hướng làm việc từ xa sau đại dịch COVID-19.

Không chỉ xe đạp, dịch vụ thuyền buýt Uber Boat by Thames Clippers cũng thông báo “đông khách hơn bình thường”. Đơn vị này đã bổ sung thêm các chuyến, trong đó có tuyến trung chuyển giữa Canary Wharf và London Bridge để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

“Tôi sợ quá, tôi ghét điều này, thực sự lo lắng”

Đây là câu nói của một phụ nữ mặc quần jean, cardigan, không đội mũ bảo hiểm hay áo phản quang thốt lên ở ngã tư Parliament Square. Trông cô chẳng giống một người đi xe đạp chuyên nghiệp chút nào.

Trong bối cảnh xe buýt và taxi kẹt cứng, chỉ nhích được chưa tới 2 km/giờ, nhiều người dân đổ xô sang thuê xe đạp điện. Tình trạng này biến đường phố London thành một “cuộc đua hỗn loạn” đúng nghĩa. Nhiều người lao ra khỏi văn phòng để tranh giành chiếc xe có đủ pin về nhà. Một số thậm chí còn tháo bàn đạp xe để không ai khác dùng được trong lúc họ làm việc.

Xe đạp trở thành phương tiện phổ biến nhất (Ảnh: Daily Mail)

Việc tìm được một chiếc xe còn pin không hề dễ dàng. Mỗi lần mở ứng dụng, biểu tượng chiếc xe ngay lập tức biến mất khi có người khác nhanh chân hơn. Một nhân chứng kể lại cảnh một người đàn ông mặc vest chạy băng qua đường, gần như “cướp” chiếc xe từ tay người vừa dựng xuống.

Đại diện Lime cho biết đội ngũ của họ túc trực thay pin, phân bổ xe và tăng cường nhân viên để giữ trật tự ở những điểm đông người. Nhờ vậy, cuối cùng tôi cũng tìm được một cụm xe còn trống ở Parliament Square và bắt đầu hành trình.

Hầu hết người đi xe không tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm, điều dễ hiểu khi nhiều “tay lái mới” chỉ có kinh nghiệm đi xe đạp từ thời tiểu học. Không ít người phớt lờ đèn đỏ, lao qua dòng người đi bộ ở Cambridge Circus hay Trafalgar Square.

Ảnh: Jeremy Selwyn/SelwynPics

Làn đường chật kín xe đạp khiến tình hình càng hỗn loạn. Những chiếc xe điện nặng nề, bất ngờ vọt lên khi nhấn bàn đạp khiến nhiều người loạng choạng suýt va vào dòng xe ô tô. Các bác sĩ cũng cảnh báo ngày càng có nhiều ca chấn thương do chân bị xe điện đè lên vì mất thăng bằng.

Ở Soho, cảnh tượng hỗn loạn diễn ra liên tục giữa xe hơi, xe buýt, người đi bộ và xe đạp. Trong khi đó, nhiều tài xế taxi tỏ ra khó chịu, lạng sát qua người đạp xe. Một tài xế bức xúc quát: “Tốt hơn hết là các người đừng đạp xe nữa.”

Dù vậy, giữa dòng người xếp hàng dài tại bến xe buýt, đôi lúc người đi xe đạp cũng thấy chút “tự hào” khi bon bon trên đường trống trải, cảm giác như tìm được lối thoát riêng. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tan biến khi gặp cảnh kẹt cứng ở Euston Road.

Ảnh: Jason Alden/Bloomberg

Kết thúc hành trình, không phải ai cũng tuân thủ tìm được bãi đỗ hợp lệ, bằng chứng là vô số xe bị bỏ bừa bãi trên vỉa hè.

Cuộc đình công do công đoàn RMT phát động xoay quanh tranh chấp về lương, giờ làm việc và lịch trực. Transport for London hiện đưa ra đề nghị tăng lương 3,4%, song công đoàn yêu cầu giảm giờ làm.

Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer - vốn cam kết xử lý tình trạng đình công lan rộng trên nhiều lĩnh vực kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 7/2024 - đã kêu gọi các bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận để cuộc sống người dân có thể sớm trở lại bình thường.

Nguồn: Reuters, Telegraph, Daily Mail