Một chàng trai bị ép kết hôn và trải qua hơn 20 cuộc hẹn hò mai mối trong 3 năm, tất cả đều thất bại, dẫn đến việc anh mắc phải một căn bệnh

Ở các quốc gia châu Á, ngay cả khi con cái đã trưởng thành, một số cha mẹ thường vẫn muốn kiểm soát cuộc sống của chúng. Tuy ý định của cha mẹ thường xuất phát từ mong muốn tốt đẹp, sự can thiệp quá mức vào cuộc sống của con cái cũng có thể gây ra gánh nặng lớn. Mới đây, tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã xảy ra một trường hợp như vậy. Một chàng trai 27 tuổi, đang ở thời kỳ vàng của sự nghiệp và muốn tập trung phát triển công việc, đã bị bố mẹ ép buộc tham gia hơn 20 cuộc hẹn hò trong vòng 3 năm, trung bình cứ mỗi 1,5 tháng lại phải đi hẹn hò một lần. Sau một thời gian dài, do áp lực phải kết hôn, người đàn ông này đã mắc phải chứng hoảng loạn. Mỗi khi bị cơn hoảng sợ tấn công, anh cảm thấy tim đập nhanh, ngực bị chèn ép, khó thở và thậm chí có cảm giác "sắp chết", cuối cùng anh phải nhập viện để điều trị.

Theo tổng hợp từ báo địa phương, anh Hoàng (tên đã được thay đổi), một thanh niên ở Hoài An và là con trai duy nhất trong gia đình, đã lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm ngặt của bố mẹ. Anh Hoàng không giỏi học, sau khi tốt nghiệp từ một trường trung cấp nghề, anh không theo đuổi công việc "ổn định" như mong đợi của bố mẹ mà chọn cách khởi nghiệp cùng bạn bè, tự lập. Tuy nhiên, trong mắt bố mẹ của anh, một người con trai đã ở độ tuổi phải "lập gia đình", và họ không hài lòng với thái độ "tùy duyên" của con trai, nhiều lần vì điều này mà xảy ra tranh cãi.

Ba năm trước, bố mẹ của anh Hoàng bắt đầu tự ý liên lạc với họ hàng và bạn bè để sắp xếp hẹn hò cho anh mà không cần sự đồng ý của anh. Cứ nghe tin có phụ nữ độc thân phù hợp về tuổi tác, họ liền nhanh chóng sắp xếp cho hai bên gặp mặt. Lúc đó, anh Hoàng đang dồn toàn lực vào việc kinh doanh, bận rộn với việc mở rộng thị trường và phát triển khách hàng, không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trước sự ép buộc liên tục từ phía bố mẹ, anh đã đành phải nhượng bộ và tham gia vài cuộc hẹn hò. Tuy nhiên, hầu hết những cuộc hẹn này đều không thành công do thiếu sự hợp ý hoặc không có duyên.

Những thất bại liên tiếp trong các cuộc hẹn hò khiến anh Hoàng bắt đầu cảm thấy ác cảm với việc này. Anh cố gắng trò chuyện với bố mẹ, hy vọng ít nhất họ có thể giảm tần suất của những cuộc hẹn. Tuy nhiên, bố mẹ anh chỉ muốn anh sớm lập gia đình và không quan tâm đến cảm xúc của anh, họ đã sắp xếp tới hơn 20 cuộc hẹn trong vòng 3 năm, khiến áp lực tâm lý của anh Hoàng tăng lên gấp bội.

Từ năm ngoái, anh Hoàng bắt đầu gặp phải những cơn hoảng loạn bất thường, như tim đập nhanh, ngực bị đè nặng và khó thở, giống như có một tảng đá lớn đè lên ngực, kèm theo chóng mặt, tay chân tê cứng và kéo dài hơn mười phút mỗi lần. Điều tồi tệ hơn, anh còn bị đầy bụng, ợ chua, buồn nôn và thậm chí cảm thấy "mình sắp chết" trong những cơn hoảng loạn. Gia đình đã nhiều lần gọi cấp cứu đưa anh đi bệnh viện, nhưng kết quả kiểm tra như điện tâm đồ, CT không cho thấy bất kỳ bất thường nào.

Những triệu chứng "không rõ nguyên nhân" này khiến anh Hoàng càng thêm sợ hãi. Anh không dám lái xe một mình lên cao tốc, thậm chí khi đi xe cũng cảm thấy lo lắng không rõ lý do, luôn phải cảnh giác. Đôi khi sau khi ăn uống, anh cũng có thể bất ngờ khó thở, tay chân tê cứng và toát mồ hôi lạnh. Đặc biệt gần đây, triệu chứng càng trở nên thường xuyên hơn, mỗi ngày có thể xảy ra từ 2 đến 3 lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của anh.

Cuối cùng, anh Hoàng đã tìm đến Bệnh viện Nhân dân III của thành phố Hoài An, khoa bệnh tâm thần, để được tư vấn. Sau khi bác sĩ tìm hiểu kỹ lưỡng về quá khứ và cuộc sống của anh, cùng với kết quả kiểm tra, họ đã chẩn đoán anh mắc chứng "rối loạn kinh hoàng", hay còn gọi là chứng "hoảng loạn". Đây là một dạng rối loạn lo âu cấp tính do áp lực tâm lý kéo dài và sự kìm nén cảm xúc gây ra. Hiện tại, anh Hoàng đã nhập viện để tiếp nhận điều trị bằng thuốc và trị liệu tâm lý học. Bác sĩ cho rằng anh cần được hỗ trợ giảm bớt áp lực cảm xúc và điều chỉnh tâm trạng trong thời gian dài mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Nguồn: ETtoday