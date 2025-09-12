Con chim màu trắng nặng 1kg được bán với giá 1 tỷ đồng

Một chú chim ưng con đã được bán với giá 151.000 SR (Saudi riyal) (khoảng 40.000 USD, tương đương 1 tỷ đồng) tại Cuộc đấu giá chim ưng quốc tế thường niên hôm 19/8 vừa qua ở thành phố Malham, cách thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hơn 40 dặm về phía Bắc.

Phiên đấu giá cho chú chim ưng lai Mathlouth Gyrfalcon "siêu trắng", từ trang trại của nhà lai tạo GP người Slovenia, khởi điểm ở mức 50.000 SR. Chú chim này chưa đầy 1 tuổi, cao khoảng 40 cm và nặng khoảng 1,05 kg. Cuối cùng con chim được bán với giá 151.000 SR- mức giá cao nhất tại sự kiện.

Danh tính của người mua vẫn chưa được tiết lộ và thông thường, người ta sẽ đặt tên cho con chim sau khi bán được.

Những người đấu giá khác cũng cạnh tranh để mua một con chim ưng Gyrfalcon shaheen từ nhà lai tạo YLS của Anh. Con chim non màu nâu sẫm, nặng 1,1 kg, cuối cùng được bán với giá 51.000 SR.

Chim ưng Gyrfalcon, hay còn gọi là chim ưng gyr, là loài chim lớn nhất thế giới với màu lông đa dạng từ trắng tinh đến nâu. Loài chim này có thân hình to lớn, cánh rộng và đuôi dài, được nhiều nhà nhân giống và người yêu thích săn đón.

Năm ngoái, một chú chim ưng Peregrine (tên khoa học falco peregrinus) non tên "Ultra White" đã được bán với giá 400.000 SR, một kỷ lục khác của sự kiện này. Nhà lai tạo Pacific Northwest Falcons của Mỹ cũng đã bán một chú chim ưng Peregrine non khác tên là Super White với giá 86.000 SR.

Walid Al-Taweel, người phát ngôn của Câu lạc bộ chim ưng Saudi, phát biểu với Arab News rằng cuộc đấu giá đã thu hút các nhà lai tạo và nuôi chim ưng hàng đầu thế giới.

"Cuộc đấu giá sử dụng công nghệ hiện đại trong bán hàng và khám sức khỏe. Nó cũng có tính năng phát sóng trực tiếp, cho phép theo dõi phiên đấu giá theo thời gian thực từ khắp nơi trên thế giới", ông nói.

Cuộc đấu giá thường niên này cũng cung cấp nền tảng cho những người nuôi chim ưng tìm hiểu về các kỹ thuật lai tạo và nhân giống mới nhất, đồng thời chia sẻ kiến thức với các chuyên gia khác trên khắp thế giới. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, kinh tế và lịch sử của Ả Rập Xê Út.

Nghề nuôi chim ưng có lịch sử lâu đời và phong phú trên khắp Trung Đông, nơi có tới 50% người nuôi chim ưng trên thế giới sinh sống. Những người giàu có thường chi số tiền lớn để mua chim.

Ở vùng Vịnh, việc sở hữu một con chim ưng được xem là một biểu tượng địa vị. Những con chim này thường được tặng cho cá nhân giàu có và quyền lực như một món quà. Hình ảnh những chú chim ưng đậu trên vai chủ nhân, cùng dạo bước trên đường phố Dubai hay Abu Dhabi thể hiện đẳng cấp riêng cho giới nhà giàu.

Chim ưng tại Trung Đông còn được đi máy bay và cấp hộ chiếu. Ảnh: BI

Thậm chí, ở Trung Đông, một chú chim ưng có thể được ngồi máy bay và làm cả hộ chiếu. Bên cạnh đó, các quốc gia Trung Đông còn có cả bệnh viện dành cho chim ưng. Những bệnh viện này có phòng khám, phòng mổ, khám mắt và thuốc chữa trị.