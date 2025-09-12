Người dân hoảng hồn khi phát hiện rắn hổ mang trắng quý hiếm dài 2,4m trong sân nhà

Một con rắn hổ mang trắng quý hiếm dài 8 feet (khoảng 2,4m) đã được giải cứu khỏi một ngôi nhà ở quận Khordha, Odisha, Ấn Độ.

Con rắn được phát hiện ở sân sau ngôi nhà tại một ngôi làng ở ngoại ô Bhubaneswar. Gia đình phát hiện con rắn trong nhà vào sáng sớm thứ Năm và đã thông báo cho những người xung quanh.

Chẳng mấy chốc, hàng xóm và người qua đường đã tụ tập lại để xem con rắn. Trong lúc mọi người đang theo dõi từ xa, con rắn hổ mang trắng đã bắt được một con ếch ngay trong khuôn viên nhà.

Đội bắt rắn đã đến sau khi nhận được cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng. Con rắn sau đó đã bị bắt và thả về rừng Chandaka.

Theo các chuyên gia, rắn hổ mang trắng hay rắn hổ mang bạch tạng độc không kém gì rắn hổ mang bình thường, chỉ cần bị nó cắn, nạn nhân có thể bị dồn đến nguy cơ tử vong chỉ trong thời gian ngắn. Dù không phải do tín ngưỡng, hành động báo cáo lên các ban ngành liên quan là sáng suốt, đúng đắn.

Bạch tạng là một tình trạng di truyền ngăn động vật sản xuất sắc tố melanin, tạo màu cho da, lông, lông vũ hoặc vảy của chúng. Đó là gien lặn, có nghĩa là cả bố và mẹ đều phải sở hữu gien này và truyền nó cho con cái. Động vật bạch tạng cũng thiếu sắc tố trong mống mắt, nghĩa là chúng có mắt màu hồng hoặc đỏ, dẫn đến giảm thị lực hoặc mù hoàn toàn; hơn nữa, da của chúng rất dễ bị cháy nắng.

Đối với hầu hết các loài động vật, bệnh bạch tạng có thể là bản án tử hình. Màu trắng của chúng khiến chúng trở nên nổi bật trước những kẻ săn mồi, có nghĩa là nhiều con chết khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, bệnh bạch tạng không phải lúc nào cũng là bất lợi, ít nhất là đối với một số loài rắn. Trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 2/2022 trên tạp chí Zoology, các nhà nghiên cứu đã sử dụng những con rắn giả để kiểm tra xem rắn trắng hoặc bạch tạng có nguy cơ bị chim ăn thịt cao hơn so với những cá thể có màu bình thường hay không. Kết quả cho thấy rằng, bệnh bạch tạng không làm tăng tỉ lệ ăn thịt, có thể là do sự đổi màu của chúng khiến những con chim bối rối, không dám ăn thịt.

Bắt rắn một cách an toàn là rất quan trọng vì loài này có nọc độc cao. Nọc độc của chúng có thể gây tê liệt và thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Điều quan trọng là phải xử lý những con rắn này một cách cẩn thận và thành thạo, vì bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.