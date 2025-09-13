Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp

Các vụ tai nạn xảy ra vào ngày 10 và 11/9, cách nhau khoảng 150 km tại tỉnh Equateur, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo).

Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tối ngày 11/9 (giờ địa phương), khi một chiếc thuyền chở gần 500 hành khách bốc cháy rồi lật úp trên sông Congo, đoạn qua lãnh thổ Lukolela. Bộ Nhân đạo CHDC Congo cho biết ít nhất 107 người tử nạn. 209 người được cứu sống sau vụ tai nạn liên quan đến một chiếc thuyền gỗ lớn (thường gọi là whaleboat) gần làng Malange, Lukolela.

Theo thông tin Reuters thu thập, cho hay có 146 người vẫn mất tích.

Trước đó một ngày, tại lãnh thổ Basankusu, cùng tỉnh Equateur, một chiếc thuyền máy chở nhiều sinh viên bị lật, khiến ít nhất 86 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước. Số người mất tích chưa được xác định.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể của hai vụ tai nạn. Truyền thông nhà nước dẫn nguồn tại hiện trường cho rằng vụ tai nạn hôm thứ Tư bắt nguồn từ “chở quá tải và di chuyển ban đêm”. Hình ảnh ghi lại cho thấy người dân địa phương tập trung quanh các thi thể, khóc thương nạn nhân.

Ngay sau các vụ việc, lực lượng hải quân cùng người dân đã triển khai tìm kiếm, rà soát dọc bờ sông. Chính quyền cho biết sẽ hỗ trợ y tế cho người bị thương, giúp đỡ gia đình nạn nhân và đưa những người sống sót trở về quê hoặc điểm đến ban đầu.

Tại CHDC Congo, vận tải đường sông được coi là huyết mạch ở các vùng rừng rậm rộng lớn, nơi phương tiện chủ yếu là những con thuyền gỗ cũ kỹ. Di chuyển trên sông rẻ hơn so với di chuyển bằng đường bộ nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nguồn: aljazeera