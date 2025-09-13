Nepal có nữ thủ tướng đầu tiên

Thủ tướng Nepal lâm thời Sushila Karki là gương mặt được công chúng kính trọng ở Nepal, nổi tiếng với lập trường cứng rắn chống tham nhũng và được không ít người biểu tình Gen Z ủng hộ.

Trước đó, lệnh cấm mạng xã hội chóng vánh hồi đầu tuần làm bùng lên làn sóng biểu tình, nhanh chóng leo thang thành bạo lực ở thủ đô Kathmandu, khiến cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli phải từ chức.

Nữ thủ tướng Nepal lâm thời Sushila Karki - Ảnh: TEHELKA

Một nhóm đại diện cho người biểu tình đã trải qua nhiều ngày đàm phán căng thẳng với quân đội Nepal, là lực lượng đã tiếp quản và nỗ lực ổn định tình hình.

Bất chấp một số chia rẽ, đến hôm 10-9, những người biểu tình Gen Z đã tập hợp xung quanh bà Karki, người đã lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực gây chết người chống lại người biểu tình, mô tả đó là một "vụ thảm sát"..

Bà cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới trẻ ở Kathmandu.

Mặc dù vậy, Nepal dường như đang rơi vào bế tắc sau khi lãnh đạo một số đảng phái chính trị lâu đời nhất Nepal ban đầu từ chối đồng ý giải tán quốc hội.

Nhưng vào tối 12-9, sau khi Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel cảnh báo rằng quân đội sẽ buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp nếu không tìm được giải pháp chính trị, các nhà lãnh đạo đảng đã nhất trí giải tán quốc hội và bổ nhiệm bà Karki làm thủ tướng lâm thời cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Bản chất của chính phủ lâm thời dưới thời bà Karki vẫn chưa được làm rõ, mặc dù đã có thông báo rằng bà sẽ lãnh đạo một "hội đồng bộ trưởng".

Nhiều người trong phong trào Gen Z đang thúc giục nữ thủ tướng lâm thời ngay lập tức mở các cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Oli và các bộ trưởng của ông, cũng như tiến hành một cuộc điều tra về những người thiệt mạng trong cuộc biểu tình.

Bà Karki được bổ nhiệm làm nữ chánh án đầu tiên của Tòa án Tối cao Nepal vào năm 2016 và nổi tiếng với việc đưa ra nhiều phán quyết quan trọng chống lại các bộ trưởng và cảnh sát cấp cao trong các vụ án tham nhũng.

Sau khi nghỉ hưu, bà Karki tiếp tục là một nhân vật nổi bật trong xã hội dân sự, lên tiếng về các vấn đề tham nhũng và hành vi sai trái trong chính trị ở Nepal.