Hứng động đất mạnh 7,4 độ Richter, Nga phát cảnh báo sóng thần

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 13:10 13/09/2025
Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển vùng duyên hải phía đông của vùng Kamchatka thuộc Nga vào sáng ngày 13/9 (giờ địa phương), theo thông báo của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS).

Tâm chấn của trận động đất được xác định cách Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 111,7 km về phía đông, ở độ sâu khoảng 39 km. Vào tháng Bảy, một trong những trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, mạnh tới 8,8 độ Richter đã gây ra sóng thần cao đến 4 mét khắp Thái Bình Dương và kích hoạt việc sơ tán từ Hawaii tới Nhật Bản.

Hứng động đất mạnh 7,4 độ Richter, Nga phát cảnh báo sóng thần- Ảnh 1.

Trận động đất đó là sự kiện lớn nhất kể từ năm 2011, khi một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter ngoài khơi Nhật Bản đã gây ra sóng thần, khiến hơn 15.000 người thiệt mạng.

Cảnh báo sóng thần cũng đã được phát đi trên khắp khu vực sau trận động đất lần này, sau đó đã được thu hồi , hạ thấp mức cảnh báo.

Hiện tại, chính quyền chưa báo cáo thiệt hại lớn hoặc thương vong, dù người dân địa phương cho biết họ cảm nhận được rung chuyển mạnh dọc theo bờ biển.

Nguồn: NDTV

