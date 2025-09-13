Hứng động đất mạnh 7,4 độ Richter, Nga phát cảnh báo sóng thần

Tâm chấn của trận động đất được xác định cách Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 111,7 km về phía đông, ở độ sâu khoảng 39 km. Vào tháng Bảy, một trong những trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, mạnh tới 8,8 độ Richter đã gây ra sóng thần cao đến 4 mét khắp Thái Bình Dương và kích hoạt việc sơ tán từ Hawaii tới Nhật Bản.

Trận động đất đó là sự kiện lớn nhất kể từ năm 2011, khi một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter ngoài khơi Nhật Bản đã gây ra sóng thần, khiến hơn 15.000 người thiệt mạng.

Cảnh báo sóng thần cũng đã được phát đi trên khắp khu vực sau trận động đất lần này, sau đó đã được thu hồi , hạ thấp mức cảnh báo.

Hiện tại, chính quyền chưa báo cáo thiệt hại lớn hoặc thương vong, dù người dân địa phương cho biết họ cảm nhận được rung chuyển mạnh dọc theo bờ biển.

Nguồn: NDTV