Thấy chó sủa dữ dội về phía cái hố ở sân sau, người đàn ông liều mình đào bới và nhận cái kết không ngờ

Phát hiện không ngờ của người đàn ông

Một người đàn ông Mỹ đang nghỉ ngơi trong sân nhà thì bị tiếng chó sủa làm giật mình. Khi chú chó sủa liên hồi về phía một cái hố ở sân sau, tiếng sủa dữ dội cùng với biểu hiện bồn chồn của chú chó đã thu hút sự chú ý của người đàn ông. Anh cảm thấy có điều gì đó bất thường đang ẩn giấu dưới mặt đất nên đã nhanh chóng quay vào nhà lấy dụng cụ để đào bới.

Người đàn ông cảm thấy có điều gì đó bất thường đang ẩn giấu dưới mặt đất nên đã nhanh chóng quay vào nhà lấy dụng cụ để đào bới. (Ảnh: Sohu)

Sau một hồi hì hục, một vật cứng giống tảng đá dần lộ ra. Lúc này, người đàn ông nghĩ rằng đó chỉ là một hòn đá bình thường và định dừng lại.

Tuy nhiên, tiếng sủa của chú chó càng lúc càng lớn và biểu hiện của nó cũng trở nên kích động hơn. Vì vậy, anh quyết định tiếp tục đào sâu xuống.

Thứ mà người đàn ông đào được là một con rùa khổng lồ. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng, một sự thật bất ngờ được hé lộ. Không phải một tảng đá vô tri vô giác, thứ mà người đàn ông đào được là một con rùa khổng lồ, được cho là đã sống hàng chục năm, thậm chí là trăm năm. Phát hiện này khiến người đàn ông vô cùng kinh ngạc.

Vì sao rùa có thể sống lâu?

Các chuyên gia cho biết rùa là một trong những loài động vật sống thọ nhất hành tinh, với tuổi đời trung bình từ 50 đến hơn 100 năm. Theo giáo sư Jordan Donini (Đại học bang Florida SouthWestern), con người thậm chí chưa thể xác định giới hạn tuổi thọ chính xác của chúng, bởi một đời người không đủ dài để theo dõi trọn vẹn vòng đời của loài này. Về mặt tiến hóa, rùa buộc phải sống lâu và sinh sản nhiều lần để bù lại tỷ lệ trứng và con non bị các loài săn mồi ăn mất. Điều đáng chú ý là dù sinh nở dày đặc, rùa vẫn không gây áp lực tiêu cực lên hệ sinh thái.

Ở góc độ sinh học, bí mật nằm ở telomere là phần bảo vệ đầu mút nhiễm sắc thể trong tế bào. Ở đa số loài động vật, telomere dần ngắn lại theo tuổi, làm tăng nguy cơ lỗi sao chép ADN và dẫn đến các bệnh như ung thư. Tuy nhiên, rùa có tốc độ rút ngắn telomere chậm hơn, đồng nghĩa với việc hệ gen được bảo vệ tốt hơn và khả năng chống lại sự thoái hóa tế bào cũng cao hơn.

Các chuyên gia cho biết rùa là một trong những loài động vật sống thọ nhất hành tinh, với tuổi đời trung bình từ 50 đến hơn 100 năm. (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, nghiên cứu công bố trên bioRxiv cho thấy rùa, đặc biệt là rùa khổng lồ, có khả năng loại bỏ tế bào tổn thương bằng cơ chế apoptosis (tế bào chết theo chương trình). Khi gặp căng thẳng ôxy hóa là hiện tượng do gốc tự do gây ra trong quá trình trao đổi chất – tế bào rùa sẽ nhanh chóng "tự hủy" thay vì phát triển thành tế bào lỗi hay ung thư. Theo nhà nghiên cứu Lori Neuman-Lee (Đại học bang Arkansas), việc kiểm soát tốt quá trình apoptosis chính là yếu tố quan trọng giúp rùa duy trì tuổi thọ ấn tượng qua nhiều thế kỷ.