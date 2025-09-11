Cảnh tượng rùng rợn khiến ai cũng ớn lạnh trên cao tốc đông người

Sự việc được ghi lại trong một đoạn video ngắn, cho thấy người này mở cửa sổ ô tô và nhìn ra ngoài khi xe đang lưu thông trên đường cao tốc gần thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Video được một hành khách trên xe chạy song song ghi lại vào ngày 24/8.

“Họ mở cửa sổ và nhìn chúng tôi. Tôi nghĩ họ làm việc này có chủ ý” người quay video cho biết. “Tôi ngồi ở ghế sau. Một nữ hành khách trong xe cảm thấy rất sốc. Thực sự khiến chúng tôi thấy buồn nôn” người này chia sẻ.

Sự việc đã khiến cảnh sát giao thông vào cuộc điều tra. Theo thông báo của cơ quan công an ngày 17/8, người đeo mặt nạ là Hugo, 42 tuổi, một giáo viên nước ngoài đang công tác tại một trường học ở quận Tiểu Sơn, Hàng Châu. Quốc tịch của người này không được tiết lộ.

Cảnh sát cho biết trong lúc ngồi trên xe, Hugo lục tìm đồ ăn nhẹ trong túi thì tình cờ thấy chiếc mặt nạ mà anh đã mua từ một cửa hàng trực tuyến vào tháng 11 năm ngoái. Anh đã đeo mặt nạ để trêu đùa, và hành động này đã bị một hành khách trên xe bên cạnh ghi lại bằng điện thoại. Hai chiếc xe chạy song song khoảng chín giây, trong suốt thời gian này, hai bên không có bất kỳ trao đổi lời nói nào.

Cơ quan công an nhận định trò đùa này có thể ảnh hưởng tới an toàn giao thông và đã nhắc nhở Hugo về hành vi của mình. Người này cũng đã bày tỏ sự hối hận, xin lỗi và đề nghị được tha thứ từ người quay video.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: “Rất nguy hiểm! Ai mà đang căng thẳng trên đường cao tốc có thể bị sợ hãi và mất kiểm soát xe.” Người khác viết: “Hành vi này nên bị cấm trên đường cao tốc.”

Nguồn: SCMP