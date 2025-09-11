Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?

Người vợ trẻ kém 47 của tỷ phú

Mới đây, Larry Ellison - Chủ tịch và đồng sáng lập tập đoàn phần mềm Oracle - chính thức vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh. Cùng với ánh hào quang từ sự nghiệp, đời tư của ông - đặc biệt là người vợ trẻ thứ 6 - cũng lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Danh tính của vợ mới Larry Ellison từng khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng khi được hé lộ từ năm 2024.

Theo Wall Street Journal, dù nhiều lần bị bắt gặp cùng nhau tại các sự kiện thể thao từ năm 2018, Ellison chưa từng công khai người vợ mới trước truyền thông. Cô là Jolin Zhu, tên khai sinh Zhu Keren, 34 tuổi, kém Ellison tới 47 tuổi.

Zhu tốt nghiệp Cử nhân ngành Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Michigan (Mỹ) năm 2012. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng tự nhận quen biết đã ghép nối thông tin về tuổi thơ và hành trình học tập của cô.

Cô từng theo học tại Trường Ngoại ngữ Đông Bắc Dự Tài (Liêu Ninh), ngôi trường nổi tiếng về đào tạo ngoại ngữ với nhiều học sinh đỗ đại học quốc tế. Khác với bạn bè, Zhu chọn sang Mỹ học Bard College at Simon’s Rock (Massachusetts) - điều khiến dư luận tin rằng cô xuất thân từ một gia đình khá giả.

Tuy nhiên, nguồn gốc gia đình của Zhu vẫn gây tranh cãi. Có thông tin cho rằng cha cô là giám đốc một công ty thiết bị y tế ở Liêu Ninh, sở hữu tài sản “vượt quá 100 triệu nhân dân tệ”. Ngược lại, có ý kiến cho rằng gia đình cô chỉ thuộc tầng lớp trung lưu.

Hiện chưa rõ Zhu gặp Ellison bằng cách nào. Sau khi tốt nghiệp, cô từng sống trong một căn hộ thuê ở Redwood Shores - nơi đặt trụ sở Oracle trước năm 2020.

Zhu là người vợ thứ sáu của Ellison. Ông từng chia tay vợ cũ Nikita Kahn năm 2016 và hoàn tất ly hôn năm 2020. Giờ đây, Jolin Zhu, đã nhập quốc tịch Mỹ, đăng ký cư trú cùng Ellison tại dinh thự khổng lồ ở Florida với 33 phòng ngủ và 38 phòng tắm.

Ngôi vị giàu nhất thế giới ở tuổi 81

Vào ngày 9/9, Larry Ellison chính thức vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh nhờ cú nhảy vọt thần kỳ của cổ phiếu Oracle.

Theo Bloomberg, sau khi Oracle công bố báo cáo kinh doanh quý vượt kỳ vọng, cổ phiếu công ty đã tăng vọt, giúp tài sản Ellison tăng thêm 101 tỷ USD, đạt mức 393 tỷ USD, vượt qua con số 385 tỷ USD của Musk. Đây cũng là “mức tăng trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận” bởi chỉ số tỷ phú Bloomberg.

Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu bùng nổ của thị trường AI đối với cơ sở hạ tầng điện toán đám mây. CEO Safra Catz tiết lộ Oracle đã ký bốn hợp đồng trị giá hàng tỷ USD trong quý, đồng thời dự kiến sẽ ký thêm nhiều hợp đồng mới. Tháng 7 vừa qua, Oracle còn công bố thỏa thuận cung cấp 4,5 gigawatt điện cho OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT - để vận hành phần mềm AI.

Cổ phiếu Oracle đã tăng 40% chỉ trong một ngày giao dịch, một con số hiếm thấy với một tập đoàn có vốn hóa gần 700 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Oracle đã tăng 103%.

Sự bùng nổ của Oracle góp phần vào làn sóng tăng trưởng công nghệ toàn cầu, khi những “ông lớn” như Nvidia hay Microsoft đều đang dẫn dắt thị trường nhờ AI.

Với bước tiến thần tốc này, Larry Ellison, ở tuổi 80, không chỉ củng cố vị thế “ông trùm phần mềm” mà còn nắm giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới, bên cạnh sự chú ý không nhỏ dành cho người vợ trẻ đầy bí ẩn của ông.

Nguồn: CNN, SCMP