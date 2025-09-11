Ngoại tình với người đàn ông khác, vợ gặp biến cố lớn, thái độ của chồng mới bất ngờ

Mới đây, vụ việc một người phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) trong lúc cãi vã với bạn trai đã bị người này tông xe dẫn đến tử vong đã khiến dư luận quan tâm vì những thông tin không ngờ phía sau.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Bảy, 6/9 vừa qua tại thành phố Nam Đầu, Đài Loan.

Theo truyền thông Đài Loan, người phụ nữ, chỉ được biết đến với cái tên "Wu", đã cãi nhau với người bạn trai 43 tuổi, được biết đến với cái tên "Wang", bên ngoài nhà cô vào ngày 6 tháng 9. Sau đó, Wang định lái xe bỏ chạy, nhưng Wu đã nhảy lên nắp capo để ngăn cản anh ta.

Bạn trai định lái xe rời đi thì người phụ nữ lại nhảy lên nắp capo.

Không hề nao núng, Wang tiếp tục đạp ga, hất cô Wu xuống đường trước khi cán qua người cô và bỏ trốn khỏi hiện trường. Wu được cho là đã bị kéo lê trên đường và bị đè bẹp. Chân phải của cô bị kẹt dưới gầm xe, dẫn đến gãy xương. Cô cũng bị nhiều vết trầy xước trên cơ thể, cũng như bị thương nặng ở ngực và bụng.

Cảnh sát tìm thấy cô trong tình trạng bất tỉnh trên đường, nạn nhân đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương. Wang bị bắt ba giờ sau đó tại thành phố Đài Trung, cách thành phố Nam Đầu 40 phút lái xe, sau khi đoạn phim giám sát cho thấy anh ta có liên quan đến vụ án.

Wu đã tử vong do bị đa chấn thương.

Wang khai với các công tố viên rằng anh ta đã không dừng xe để kiểm tra Wu, mặc dù biết anh ta "đã cán qua thứ gì đó", vì tức giận.

Được biết, Wu năm nay 32 tuổi, mẹ của 4 đứa con, bao gồm một cô con gái đang học trung học cơ sở và ba đứa con sinh ba đang học tiểu học. Các con của cô đều là của cô với người chồng đầu và các bé đều đang ở với người chồng đầu tiên. Vào thời điểm tử vong Wu vẫn đang có quan hệ hôn nhân với người chồng thứ 2. Tuy nhiên, Wu đã ngoại tình với Wang được 1 tháng.

Mảnh vải rách từ quần áo của Wu và phần tóc còn sót lại của cô được tìm thấy dưới gầm xe. Việc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành vào ngày 8 tháng 9 để xác định nguyên nhân tử vong. Wang sau đó đã bị buộc tội giết người.

Theo truyền thông, chồng Wu đã đau đớn đến mức tự tử khi biết tin cô qua đời và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đây là điều mà nhiều người thấy khó hiểu khi anh đang là người bị phản bội.

Truyền thông Đài Loan đưa tin Wang và Wu gặp nhau trên nền tảng mạng xã hội Douyin của Trung Quốc và "rất hợp nhau". Gia đình Wu dường như không hề biết đến sự hiện diện của anh ta, họ cho biết họ đã gần như không liên lạc với cô trong ít nhất hai năm.