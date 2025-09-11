Cô gái bị bắt sau khi cha mẹ phát hiện nhật ký có kế hoạch giết người yêu cũ

Mới đây, People đưa tin, một cô gái 19 tuổi ở tiểu bang Washington, Mỹ đã bị bắt và phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm cả tội cố ý giết người, sau khi cha mẹ cô phát hiện những ghi chép đáng lo ngại trong nhật ký về một vụ nổ súng đã được lên kế hoạch nhắm vào bạn trai cũ của mình.

Hình ảnh được cho là của Trinity Morley tìm đến nhà người yêu cũ được Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King công bố.

Theo thông tin ban đầu, Trinity Morley, 19 tuổi, đã bị bắt vào ngày 27/7 (giờ địa phương) tại Maple Valley, Washington, sau khi cha mẹ cô báo cáo với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King về nội dung nhật ký của con gái mình.

Trong tuyên bố được lực lượng chức năng công bố vào ngày 9/9, Morley đã viết: "Tôi đã có súng rồi, ba viên đạn chì... Tôi có ba cơ hội để làm đúng và tôi không muốn dùng đến dao".

Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, bạn trai cũ của Morley không có mặt ở nhà. Cha của bạn trai cũ của Morley cho biết, đã phát hiện một bóng người đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu đang rón rén bên ngoài nhà mình qua camera an ninh Ring. Gia đình ông đã phải trốn đi vì sợ hãi.

Trong đoạn video an ninh được cảnh sát công bố, bóng người này được cho là Morley đã cố gắng đột nhập vào nhà bạn trai cũ bằng vũ khí nhưng cuối cùng đã bỏ trốn.

Cảnh sát đã tìm thấy và bắt giữ Morley gần đó, trong người có mang theo một con dao và một khẩu súng.

Theo FOX 13, các công tố viên cho biết Morley có thái độ "kỳ lạ" sau khi bị bắt, coi thường tình hình và nói với một viên cảnh sát đang ghi chép rằng: "Đó là một câu chuyện hay".

Hiện tại, hồ sơ tòa án cho thấy Morley đã bị buộc tội cố ý giết người, cố ý phạm tội và hai tội danh liên quan đến vũ khí.