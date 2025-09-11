Vì AI, Elon Musk mất ngôi vị người giàu nhất thế giới vào tay một Chủ tịch tập đoàn công nghệ

Nhờ cú nhảy vọt thần kỳ của cổ phiếu Oracle sau báo cáo kinh doanh ấn tượng, Larry Ellison vừa vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh. Sự trỗi dậy của Oracle trong lĩnh vực AI chính là động lực chính cho đà tăng trưởng ngoạn mục này.

Từ năm 1977, sau khi bỏ học đại học, Larry Ellison (81 tuổi) đã đồng sáng lập Oracle và hiện sở hữu 98% hòn đảo Lana'i của Hawaii. Ông cũng được biết đến với việc khôi phục giải đấu quần vợt Indian Wells ở California, nơi được mệnh danh là "Grand Slam thứ năm". Ellison còn có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump và từng được coi là ứng cử viên tiềm năng mua lại TikTok.

Tập đoàn Oracle là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, có trụ sở chính tại Austin, Texas. Được đồng sáng lập năm 1977 tại Santa Clara, California bởi Larry Ellison, người hiện vẫn là chủ tịch điều hành, Oracle là công ty phần mềm lớn thứ tư thế giới tính theo vốn hóa thị trường tính đến năm 2025.

Larry Ellison vừa soán ngôi người giàu nhất thế giới

Vào tối thứ Ba (9/9) theo giờ địa phương, sau khi Oracle công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng, giá cổ phiếu của công ty đã tăng vọt. Theo Bloomberg, tài sản của Ellison đã tăng thêm 101 tỷ USD, đạt mức 393 tỷ USD, vượt qua tài sản ròng 385 tỷ USD của Musk. Bloomberg cũng ghi nhận đây là “mức tăng trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận” bởi chỉ số tỷ phú của họ. Chỉ số này sẽ được cập nhật sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư (10/9).

Đà tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ nhu cầu ngày càng tăng đối với trung tâm dữ liệu của Oracle từ các khách hàng AI. CEO Safra Catz cho biết Oracle đã ký kết bốn hợp đồng trị giá hàng tỷ USD trong quý và dự kiến sẽ ký thêm nhiều hợp đồng khác trong những tháng tới. Vào tháng 7, Oracle đã công bố thỏa thuận cung cấp 4,5 gigawatt điện cho OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT, để vận hành phần mềm AI của họ. Điều này càng khẳng định vị thế của Oracle như một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng, đáp ứng nhu cầu khổng lồ về sức mạnh tính toán cho các công ty AI.

Cổ phiếu Oracle đã tăng 40% tính đến 11 giờ sáng theo giờ ET (New York) vào thứ Tư. Đây là mức tăng hiếm thấy đối với một công ty có giá trị thị trường gần 700 tỷ USD, đứng thứ 13 trên thị trường vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba. Nhờ sự bùng nổ của AI, cổ phiếu Oracle đã tăng 103% trong năm nay.

Elon Musk lần đầu tiên giành được danh hiệu người giàu nhất thế giới vào năm 2021. Mặc dù từng hai lần bị mất ngôi vị này, lần đầu tiên vào năm 2021 bởi CEO Bernard Arnault của LVMH và sau đó là người sáng lập Amazon, Jeff Bezos vào năm 2024, Musk vẫn duy trì vị trí này trong vài năm qua. Tài sản của ông chủ yếu đến từ các khoản đầu tư vào Tesla và SpaceX.

Elon Musk nhiều năm liền giữ ngôi số 1

Sự trỗi dậy của Oracle trong lĩnh vực công nghệ AI đã góp phần vào làn sóng tăng trưởng công nghệ gần đây. Làn sóng này cũng đã đưa Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới với mức định giá hơn 4.000 tỷ USD. Microsoft cũng từng đạt được mức định giá này. Tám cổ phiếu có giá trị nhất trong S&P 500 đều là cổ phiếu công nghệ, tất cả đều tham gia vào việc xây dựng tương lai dựa trên sức mạnh của AI.

Nguồn: CNN