Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ

Ngày 5/9, Quốc hội Thái Lan đã bầu ông Anutin Charnvirakul, Chủ tịch Đảng Bhumjaithai (BJT), làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, trở thành thủ tướng thứ ba trong hai năm qua. Ông Anutin giành 311/500 phiếu, đánh bại ứng viên của Đảng Pheu Thai do gia tộc Shinawatra dẫn dắt, ông Chaikasem Nitisiri, chỉ giành 152 phiếu.

Sau khi nhậm chức, ông Anutin cam kết sẽ làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết các vấn đề tồn đọng. "Sẽ có rất nhiều việc phải làm. Tôi không chỉ làm việc chăm chỉ hơn mà còn phải đảm bảo các vấn đề còn tồn đọng được giải quyết càng sớm càng tốt" - ông Anutin khẳng định đanh thép.

Khối tài sản khổng lồ

Mới đây, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) đã công bố bản kê khai tài sản và nợ của ông Anutin Charnvirakul sau khi rời vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ vào ngày 19/6/2025. Theo đó, ông Anutin và phu nhân bà Thananon Niramits sở hữu tổng tài sản 3,980 tỷ baht (124 triệu USD, tương đương khoảng 3259 tỷ đồng), cùng khoản nợ 5 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng).

Cụ thể, tài sản riêng của Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trị giá 3,924 tỷ baht (khoảng 3240 tỷ đồng). Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được quản lý qua 23 tài khoản tổng cộng lên tới 1 tỷ baht (34 triệu USD, tương đương 830 tỷ đồng), kèm theo các khoản đầu tư trị giá 655 triệu baht (543 tỷ đồng).

Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, ông còn có các khoản cho vay với tổng giá trị 159,9 triệu baht (khoảng 123 tỷ đồng), bao gồm các công ty như Sino-Thai Development. Bất động sản của ông trải dài 15 thửa đất tại Bangkok, Chiang Rai, Samut Prakan, Pathum Thani và Ranong với tổng trị giá 50,1 triệu baht (khoảng 41 tỷ đồng), cùng nhà ở và tòa nhà trị giá 60,6 triệu baht (50 tỷ đồng).

Về phương tiện vận tải, tổng giá trị lên đến hơn 742 triệu baht (615 tỷ đồng), bao gồm 4 ô tô, 2 du thuyền và 3 máy bay riêng. Thêm vào đó, ông nắm giữ quyền lợi và nhượng quyền trị giá gần 961 triệu baht (797 tỷ đồng), cùng các tài sản xa xỉ khác như trang sức, đồng hồ, tủ đồ sứ Benjarong và tranh tổng trị giá hơn 207 triệu baht (171 tỷ đồng)

Khối tài sản xa xỉ và phương tiện cá nhân của ông Anutin Charnvirakul cũng rất đáng chú ý.

Ông sở hữu nhiều loại phương tiện cao cấp, gồm ô tô BMW, 2 chiếc Mercedes-Benz và một Rolls-Royce trị giá 11 triệu baht (9 tỷ đồng), cùng hai du thuyền mang tên Naiyaphak 3 trị giá 30 triệu baht (24 tỷ đồng) và Seranee 2,5 triệu baht (2 tỷ đồng)

Ảnh: Bangkok Post

Ngoài ra, ông còn có ba máy bay riêng, bao gồm TBM 93080 CATA TBM 930 trị giá 139 triệu baht (115 tỷ đồng) Embraer Legacy 600 trị giá 534 triệu baht (442 tỷ đồng) và một chiếc TMB 700N. Bên cạnh đó, ông sở hữu 22 chiếc đồng hồ trị giá 62,8 triệu baht (khoảng 52 tỷ đồng), 11 tủ đồ sứ Benjarong trị giá 33,4 triệu baht (27 tỷ đồng) và 16 bức tranh treo tường tổng giá trị 14,4 triệu baht (11,9 tỷ đồng).

Khoản nợ cá nhân của ông Anutin là 4,8 triệu baht (khoảng 3 tỷ đồng).

Tài sản của bà Thananon Niramits, phu nhân của ông Anutin Charnvirakul, được kê khai tổng cộng khoảng 56 triệu baht (khoảng 46 tỷ đồng).

Trong đó, bà sở hữu tiền gửi ngân hàng 12,4 triệu baht (khoảng 10 tỷ đồng) hai lô đất tại Ranong trị giá 31 triệu baht (25 tỷ đồng) đồng sở hữu với ông Anutin, chiếc Mercedes-Benz C250 CGI đời 2010 trị giá 499.000 baht (hơn 400 triệu đồng) cùng nhiều tài sản xa xỉ khác như trang sức, đồng hồ và túi xách với tổng giá trị hàng chục triệu baht.

Tổng nợ phải trả của bà chỉ khoảng 171.000 baht (khoảng 141 triệu đồng).

Tân Thủ tướng Thái Lan cùng phu nhân (Ảnh: thairath)

Về thu nhập và chi tiêu, ông Anutin báo cáo thu nhập hàng năm khoảng 1,8 triệu baht (khoảng 1,4 tỷ đồng), nhưng chi tiêu lên tới 17,7 triệu baht (khoảng 14 tỷ đồng), bao gồm chi phí cá nhân 12 triệu baht (9,9 tỷ đồng), bảo hiểm, quyên góp và phí thành viên câu lạc bộ.

Bà Thananon có thu nhập khoảng 1,4 triệu baht (1,1 tỷ đồng)/năm từ kinh doanh cà phê, trong khi chi tiêu hơn 2,37 triệu baht (1,9 tỷ đồng)/năm.

So với lần kê khai tháng 3/2023, tổng tài sản của hai người giảm 431,5 triệu baht (357 tỷ đồng) và nợ giảm hơn 10 triệu baht (khoảng 8 tỷ đồng).

Cuộc đời và sự nghiệp nhiều ngã rẽ

Ông Anutin, 58 tuổi, là con trai của Chavarat Charnvirakul, chính trị gia và tỷ phú xây dựng. Ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra, New York (1989), sau đó tham gia kinh doanh gia đình tại Sino-Thai Engineering and Construction PCL, từng triển khai các dự án lớn như Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.

Ông bước vào chính trị năm 1996 với vai trò cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao Prachuap Chaiyasan, sau đó từng giữ chức Thứ trưởng Thương mại (2004) và Thứ trưởng Y tế (2004-2005). Năm 2012, ông trở thành lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, ứng cử Thủ tướng năm 2019 và sau đó làm Bộ trưởng Y tế, chịu trách nhiệm quản lý dịch Covid-19.

Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị trong Đảng Thai Rak Thai của Thaksin Shinawatra, bị cấm 5 năm sau khi đảng bị giải thể năm 2007, trước khi trở lại lãnh đạo Đảng Bhumjaithai năm 2012.

Trong thời gian 2007-2012, ông Anutin tập trung kinh doanh, luyện kỹ năng lái máy bay riêng và vận dụng điều này để vận chuyển hàng tiếp tế và hiến tạng khẩn cấp.

Không những vậy, tân Thủ tướng Thái Lan còn có niềm đam mê lớn với ẩm thực. Ông từng nói: “Ăn uống luôn là niềm vui lớn của cuộc đời tôi. Tôi thích tìm kiếm những món ngon và tận hưởng bất kỳ loại ẩm thực nào - từ đồ ăn đường phố đến các món quốc tế sang trọng.”

Ngoài ra, ông còn là người sưu tầm bùa hộ mệnh Phật giáo. Ông sở hữu đến 24 bùa hộ mệnh Phật giáo trị giá 92,3 triệu baht (khoảng 76,6 tỷ đồng).

Nguồn: thairath, The Indian Express