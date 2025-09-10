67 container rơi khỏi tàu hàng Zim Mississippi, trôi nổi trên biển tại cảng Long Beach, Mỹ

Theo phát ngôn viên cảng Long Beach, ông Art Marroquin, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9/9. Lực lượng tuần duyên Mỹ (US Coast Guard) cho biết có khoảng 67 container rơi xuống nước, trong đó một số đã rơi trúng tàu chống ô nhiễm STAX 2 đang neo bên hông tàu Mississippi để thu giữ khí thải. Rất may, không có thương vong nào được ghi nhận.

Hàng chục container trượt khỏi tàu khiến cảng lớn bị tê liệt (Ảnh: Real Logistic)

Các chuyên gia cho biết, ngay cả container rỗng cũng có trọng lượng từ 2 đến 4 tấn, tùy thuộc vào kích cỡ. Do đó, việc hàng chục container đồng loạt rơi xuống biển đặt ra nguy cơ lớn về an toàn và môi trường.

Trong lúc lực lượng chức năng triển khai biện pháp cố định và thu hồi container, hoạt động bốc dỡ tại bến Pier G – một trong sáu bến chính của cảng Long Beach – đã tạm thời bị đình chỉ.

Theo dữ liệu từ các trang theo dõi tàu biển, Mississippi mang cờ Bồ Đào Nha, khởi hành từ cảng Diêm Điền (Yantian) ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 26/8 và cập cảng Long Beach vào sáng 9/9.

Cảng Long Beach, nằm cách trung tâm Los Angeles khoảng 32 km về phía nam, là một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất nước Mỹ. Cùng với cảng Los Angeles, nơi đây tiếp nhận khoảng 40% tổng lượng container hàng hóa của cả nước.

