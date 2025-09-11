Cuba rơi vào cảnh mất điện toàn quốc do lưới điện sụp đổ

Đèn giao thông ngừng hoạt động trong thời gian mất điện ở Havana, ngày 10/9/2025 (Ảnh: AFP)

Bộ Năng lượng và Liên hiệp Điện lực Cuba cho biết sự cố xảy ra lúc 9h14 (giờ địa phương), khiến toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động. Nguyên nhân đang được điều tra, trong khi công tác khôi phục đã bắt đầu triển khai.

Trước khi xảy ra sự cố, nhiều khu vực trên đảo Caribbean này đã phải chịu cảnh cắt điện kéo dài tới 16 giờ mỗi ngày. Đây là lần thứ tư trong chưa đầy một năm Cuba trải qua tình trạng sụp đổ lưới điện trên phạm vi toàn quốc, phản ánh hệ thống phát điện cũ kỹ và thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.

Xe cộ lưu thông trên đường với đèn tín hiệu tắt trong thời gian mất điện ở Havana, ngày 10/9/2025 (Ảnh: AFP)

Người dân tại thủ đô Havana bày tỏ lo lắng và mệt mỏi. Ông Raúl Ernesto Gutierrez cho biết ở vùng nông thôn, nhiều gia đình buộc phải nấu nướng bằng củi hoặc than. Trong khi đó, bà Danai Hernandez, một công nhân nhà nước, cho hay cơ quan phải đóng cửa và bà chỉ có thể trở về nhà để chờ đợi điện được khôi phục.

Cuba hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, lương thực và nhiều mặt hàng thiết yếu, trong khi các nhà máy điện chạy dầu đã lạc hậu và ngày càng khó vận hành do nguồn cung từ Venezuela, Nga và Mexico sụt giảm.