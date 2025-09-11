Top 5 rich kid châu Á từng "phá đảo" mạng xã hội

Cộng đồng mạng toàn cầu đã không ít lần "phát sốt" trước cuộc sống xa hoa của các "rich kid" châu Á. Với khối tài sản khổng lồ, những chuyến du lịch xa xỉ, bộ sưu tập hàng hiệu và những bữa tiệc tốn kém, họ đã biến Instagram hay TikTok thành sân khấu để phô diễn đẳng cấp. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của những cái tên này. Dưới đây là 4 rich kid nổi bật từng "phá đảo" mạng xã hội một thời:

1. Kim Lim (Singapore)

Là con gái của tỷ phú Peter Lim - người sở hữu khối tài sản ước tính 2,5 tỷ USD và là chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Valencia, Kim Lim luôn là cái tên đứng đầu trong danh sách các rich kid nổi tiếng. Cuộc sống của cô xoay quanh những chuyến du lịch bằng du thuyền riêng, mua sắm không giới hạn tại các cửa hàng thời trang cao cấp và tham gia các sự kiện độc quyền.

Kim Lim hiện tại là mẹ đơn thân và tập trung kinh doanh riêng

Nổi bật nhất là đám cưới hoành tráng của cô vào năm 2017, với chi phí lên đến hàng triệu đô la. Kim Lim cũng gây chú ý với bộ sưu tập túi Hermes Birkin và Kelly đồ sộ, cùng với những món trang sức kim cương đắt đỏ. Dù sau đó Kim Lim dần hạn chế phô trương tài sản trên mạng xã hội, tên tuổi của cô vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng của sự giàu có tại Singapore.

2. Christine Lim Catacutan (Philippines)

Là một trong những người thừa kế của tập đoàn kinh doanh quyền lực bậc nhất Philippines, Christine Lim Catacutan gây bão mạng xã hội với những video và hình ảnh về cuộc sống xa hoa không tưởng. Cuộc sống của cô gắn liền với những buổi mua sắm tại các trung tâm thương mại cao cấp ở châu Âu, những chuyến du lịch nghỉ dưỡng trên du thuyền riêng và những bữa tiệc chỉ dành cho giới siêu giàu.

Cô từng được gọi là "rich kid nổi tiếng nhất Philippines"

Christine từng gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng khi khoe bộ sưu tập túi Hermes Birkin và Kelly khổng lồ, được ví như một "gia tài" riêng. Cô không ngại chia sẻ những hình ảnh "đập hộp" những món đồ hiệu phiên bản giới hạn hay những lần chi hàng trăm nghìn USD chỉ cho một lần mua sắm. Christine Lim Catacutan là một trong những rich kid có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Philippines, đại diện cho một thế hệ trẻ giàu có và không ngần ngại thể hiện đẳng cấp.

3. Wang Sicong (Trung Quốc)

Wang Sicong (Vương Tư Thông) là cái tên không thể không nhắc đến khi nói về rich kid châu Á. Anh là con trai độc nhất của Wang Jianlin (Vương Kiện Lâm), cựu tỷ phú giàu nhất châu Á và là người sáng lập tập đoàn bất động sản Dalian Wanda. Wang Sicong nổi tiếng với lối sống phóng túng và những hành động "chơi ngông" gây sốc.

Vương Tư Thông là thiếu gia có ảnh hưởng trong giới giải trí Trung Quốc

Anh từng gây xôn xao khi mua 8 chiếc iPhone cho chó cưng của mình, hay chi hàng triệu USD để mua vé xem phim cho bạn bè. Wang Sicong còn nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn về cuộc sống của giới siêu giàu, thu hút hàng triệu người theo dõi trên Weibo. Tuy nhiên, anh cũng vướng vào nhiều scandal đời tư và kinh doanh, khiến tên tuổi thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo.

4. Calista Cuaca (Indonesia)

Calista Cuaca là con gái của nhà tài phiệt Indonesia, Jamie Chua, người được mệnh danh là "nữ hoàng Hermes" châu Á. Cuộc sống của Calista luôn ngập tràn trong sự xa hoa, từ những chuyến bay hạng sang đến các kỳ nghỉ tại những khu resort đắt đỏ. Calista thường xuyên đăng tải hình ảnh về bộ sưu tập túi hiệu, trang sức và quần áo đắt tiền.

Calista Cuaca bên cạnh mẹ - Jamie Chua

Điều đặc biệt ở Calista Cuaca là phong cách thời trang của cô luôn được đánh giá cao. Cô biết cách kết hợp những món đồ hiệu xa xỉ một cách tinh tế và thời thượng, tạo nên gu thẩm mỹ riêng. Ngoài ra, mối quan hệ thân thiết với mẹ mình cũng là đề tài được nhiều người quan tâm. Calista đại diện cho một thế hệ rich kid có sự ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội không chỉ nhờ tài sản mà còn ở gu thẩm mỹ và phong cách cá nhân.

5. Hà Siêu Liên (Laurinda Ho) - Hồng Kông (Trung Quốc)

Được mệnh danh là "con gái đẹp nhất của vua sòng bài Ma Cao" Stanley Ho, Hà Siêu Liên (Laurinda Ho) là một trong những rich kid quyền lực nhất châu Á. Đây là một trong những người con nổi tiếng trên truyền thông nhất của gia tộc họ Hà. Cô cũng được quan tâm vì kết hôn với nam diễn viên Đậu Kiêu.

Cuộc sống của Hà Siêu Liên ngập tràn những tiện nghi xa xỉ như những chuyến du lịch bằng máy bay riêng, sở hữu những món đồ hiệu đắt tiền và xuất hiện tại các sự kiện đẳng cấp. Tuy nhiên, cô lại nổi tiếng với hoạt động từ thiện và những đóng góp tích cực cho xã hội. Laurinda thường xuyên tham gia các dự án cộng đồng và sử dụng ảnh hưởng của mình để kêu gọi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Điều này giúp cô xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng công chúng, trở thành một rich kid không chỉ giàu có mà còn nhân ái.