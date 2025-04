Ái nữ siêu cấp xinh đẹp của Steve Jobs - biểu tượng của hội rich kid xứ cờ hoa một thời bây giờ ra sao?

Eve Jobs không chỉ nổi tiếng với danh xưng con gái của Steve Jobs - huyền thoại sáng lập Apple, mà còn là một người mẫu kiêm vận động viên cưỡi ngựa đầy tài năng, là người dẫn đầu thế hệ it girl mới tại Mỹ trong những năm đầu gần đây.

Eve Jobs sở hữu nhan sắc hoàn hảo

Sinh năm 1998 và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng Eve Jobs không phụ thuộc vào gia sản khổng lồ của cha mình để lại. Cô được nuôi dạy với tư duy độc lập và khích lệ tự lập từ nhỏ. Eve đã theo học tại Đại học Stanford, chuyên ngành khoa học, công nghệ và xã hội, nhưng cô còn nổi tiếng với niềm đam mê dành cho thời trang và cưỡi ngựa.

Steve Jobs, người kiếm được hàng tỷ đô la nhờ đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ, đã kiên quyết rằng chính những đứa con của mình - Eve, Erin và anh trai Reed - sẽ không được sử dụng iPad và iPhone đã giúp cha chúng trở nên giàu có. Cố tỷ phú huyền thoại và vợ Laurene đã nói rõ rằng những đứa con của mình sẽ không thừa kế gia tài của gia đình, thay vào đó khuyến khích chúng tự lập. Phát biểu với tờ The New York Times sau khi chồng qua đời, Laurene đã giải thích lý do đằng sau quyết định của họ: “Tôi không quan tâm đến việc xây dựng sự giàu có theo di sản, và các con tôi biết điều đó... Steve không quan tâm đến điều đó”.

Eve bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với ngoại hình nổi bật, gu thời trang sang trọng, cô nhanh chóng ghi dấu ấn khi bước đi trên sàn diễn Coperni tại Paris Fashion Show, và sau đó là sự góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu lớn như Louis Vuitton. Không những thế, cô còn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Nhật Bản, khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp này.

Cô đạt được một số thành công nhất định khi theo đuổi con đường thời trang

Năm 2024, Eve Jobs đã thu hút sự chú ý khi trở thành gương mặt mẫu chính trong chiến dịch mùa xuân của thương hiệu thời trang cao cấp Enfants Riches Déprimés. Hình ảnh của cô trong chiến dịch này là một bước đột phá so với phong cách thường thấy, khi thể hiện vẻ đẹp lạnh lùng và cá tính mạnh mẽ.

Đời sống cá nhân của Eve Jobs cũng gây chú ý không kém, với thông tin về việc cô đính hôn với Harry Charles - vận động viên cưỡi ngựa đoạt huy chương vàng Olympic vào cuối năm 2024. Cặp đôi này được mệnh danh là "cặp đôi của năm" trong giới thượng lưu, và dường như sẽ sớm tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp đang lên, Eve có vẻ sống kín tiếng hơn trên mạng xã hội, ít khi chia sẻ về đời tư trên các phương tiện truyền thông xã hội hơn trước.