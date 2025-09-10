Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch

Gần đây, tại một khu rừng ở thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), ống kính máy ảnh đã ghi lại hình ảnh một loài động vật hoang dã lạ. Vẻ ngoài của nó trông giống sự kết hợp giữa ngựa, lừa và chó, khiến các phóng viên Hàn Quốc phải thốt lên: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài vật này, vậy mà nó lại sống ở đất nước chúng ta?".

Theo tờ Korea Herald, đây chính là loài linh dương đuôi dài, một loài động vật bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng tại Hàn Quốc. Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp, đồng nghĩa với việc cấm săn bắn và phá hủy môi trường sống của chúng. Tuy nhiên, gần đây, khu vực núi Juheul, nơi loài linh dương này sinh sống, lại đang được lên kế hoạch xây dựng "trạm cáp treo phía trên". Thành phố Mungyeong, dựa trên kết quả điều tra của riêng mình, cho rằng khả năng linh dương đuôi dài xâm nhập vào khu vực này là rất thấp.

Bằng chứng về sự tồn tại của linh dương đuôi dài

Linh dương đuôi dài được xếp vào loài nguy cấp ở Hàn Quốc, ước tính còn dưới 250 cá thể.

Tuy nhiên, các nhóm môi trường lại có quan điểm hoàn toàn khác. Từ ngày 12/6 đến 20/8, họ đã lắp đặt camera hồng ngoại tại khu vực dự kiến xây dựng cáp treo và công bố những hình ảnh thực tế về hoạt động của linh dương đuôi dài. Theo hình ảnh ghi lại, có ít nhất 3, nhiều nhất là 5 cá thể linh dương đuôi dài thường xuyên hoạt động trong khu vực này. Cụ thể, camera đặt tại khu vực này đã ghi hình được linh dương đuôi dài 24 lần; và tại khu vực cách đó 600 đến 700 mét cũng ghi nhận được 4 lần.

Nói cách khác, địa điểm dự kiến xây dựng cáp treo thực sự là nơi sinh sống của linh dương đuôi dài. Nhiều ý kiến yêu cầu thành phố Mungyeong xem xét lại toàn bộ cuộc điều tra và bảo vệ môi trường sống của loài linh dương này. Linh dương đuôi dài không chỉ là động vật được bảo vệ cấp 1 ở Hàn Quốc mà còn được công nhận là di tích tự nhiên. Ước tính trên toàn quốc chỉ còn khoảng 1.000 cá thể, việc săn bắt, thu thập và phá hủy môi trường sống của chúng đều bị nghiêm cấm. Do đó, yêu cầu thành phố Mungyeong xem xét lại toàn bộ cuộc điều tra và bảo vệ môi trường sống của loài linh dương này đang ngày càng gia tăng.

Nỗ lực bảo tồn và nguy cơ từ dự án cáp treo

Sự xuất hiện bất ngờ của loài vật này đang làm ảnh hưởng đến dự án của thành phố

Bài báo cũng chỉ ra rằng, tại Vườn quốc gia Nguyệt Nhạc Sơn, khu vực liền kề với núi Juheul, dự án phục hồi số lượng linh dương đuôi dài đang được tích cực triển khai. Hiện tại, số lượng linh dương đuôi dài tại Vườn quốc gia Nguyệt Nhạc Sơn đã đạt 183 cá thể, tăng khoảng 80% so với năm 2019. Vì công tác phục hồi đã bước vào giai đoạn ổn định, môi trường sống của linh dương đuôi dài dự kiến sẽ mở rộng sang các khu vực xung quanh. Nếu dự án cáp treo trên núi Juheul được triển khai vào thời điểm này, nó có thể cản trở quá trình phục hồi hệ sinh thái.

Nguồn: Korea Herald