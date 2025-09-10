Bé trai 3 tuổi đang cầm điện thoại chơi thì thiết bị phát nổ, cả gia đình hoảng hốt chạy tới ứng cứu

Mới đây, sự việc một bé trai 3 tuổi ở Trung Quốc đang sử dụng điện thoại di động thì thiết bị này bất ngờ phát nổ, bốc cháy khiến tay và chân bé bị bỏng đã khiến dư luận hết sức quan tâm.

Trích dẫn nguồn tin từ tờ Hoa Thương Nhật báo (Hua Shang Daily) của Trung Quốc, 8world đưa tin một người ở Giang Tô đã đăng tải video ghi lại sự việc lên mạng xã hội vào ngày 7 tháng 9 vừa qua.

Theo đó, từ video do camera an ninh trong gia đình ghi lại thì sự việc xảy ra vào hơn 6 giờ tối ngày 7/9. Một bé trai cầm điện thoại và đang nhảy nhót trên ghế sofa thì chiếc điện thoại bất ngờ bốc cháy.

Cậu bé đang cầm điện thoại chơi trên ghế sofa thì thiết bị phát nổ.

Ngay lập tức, các thành viên trong gia đình đã nhanh chóng chạy tới để trợ giúp nạn nhân. Tờ 8world đưa tin trong phần bình luận của bài đăng, cho biết bé trai bị bỏng ở tay và chân trái, một số vùng da bị bỏng rõ rệt. Một số vết phồng rộp do bỏng cũng đã vỡ ra, và một số vùng da bị tổn thương đã bong tróc.

Theo 8world, chiếc điện thoại phát nổ là Xiaomi 13 và chưa từng được gửi đi sửa chữa hay thay thế sau khi mua. Người đăng tải video cho biết anh đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức của Xiaomi.

Chiếc điện thoại phát nổ là Xiami 13.

Nhân viên nói với anh rằng họ sẽ thu hồi các bộ phận còn sót lại của điện thoại và gửi đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của Xiaomi để kiểm tra nhằm điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Được biết, mẫu điện thoại Xiaomi 13 được chính thức ra mắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 và đã có mặt trên thị trường chưa đầy ba năm. 8world đưa tin nhiều người dùng trực tuyến, những người tự nhận đang sử dụng cùng mẫu Xiaomi 13, đã bày tỏ lo ngại, nói rằng họ "chưa bao giờ nghĩ rằng điện thoại sẽ phát nổ trong điều kiện sử dụng bình thường hàng ngày".

Vụ việc đang được điều tra.

Họ cũng hy vọng rằng chính quyền sẽ công bố kết quả điều tra càng sớm càng tốt. Những người khác kêu gọi công chúng không nên vội vàng kết luận: "Suy cho cùng, đây chỉ là một sự cố đơn lẻ. Việc lỗi điện thoại có gây ra sự cố hay không vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra."

Theo 8world, một số người dùng trực tuyến chỉ ra rằng vụ nổ có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như chất lượng pin, thiết kế mạch, tác động bên ngoài hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Nguyên nhân chính xác sẽ phải được chính quyền công bố. Theo luật chất lượng sản phẩm của Trung Quốc, các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về thương tích của người sử dụng do lỗi sản phẩm gây ra.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 8 tháng 9, một đại diện dịch vụ khách hàng của Xiaomi cho biết cần phải tiến hành kiểm tra chuyên nghiệp trước khi có thể xác định nguyên nhân vụ nổ.

Sau đó, khi một phóng viên đóng giả làm người tiêu dùng để đặt câu hỏi, một nhân viên khác mô tả những sự cố như vậy là hiếm gặp, đồng thời cho biết thêm rằng nguyên nhân rất phức tạp và có thể là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố.Xiaomi vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc.