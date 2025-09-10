Vừa nhìn quan tài của con trai, cha ngã quỵ và tử vong ngay tại đám tang

Tháng trước tại thành phố Middlesbrough (Anh), một người cha đã ngã quỵ và tử vong tại đám tang của con trai mình khi quan tài đang được đưa vào nhà nguyện.

Ông Norman White (61 tuổi) đã ngã quỵ trong nhà nguyện St Bede's Chapel khi đang tham dự lễ tang của con trai David Beilicki (41 tuổi). David đã qua đời vào ngày 31/7, nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra. Chứng kiến cảnh quan tài con trai được đưa vào nhà thờ, ông White đã bất ngờ gục xuống vì quá đau buồn.

Bảy người con và các thành viên khác trong gia đình đã vô cùng bàng hoàng trước sự việc. Họ nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa ông White đến bệnh viện, có hai người con đi cùng. Những người còn lại ở lại để tiếp tục buổi lễ tang. Tuy nhiên, giữa buổi lễ, gia đình nhận được tin dữ, ông White đã qua đời vì một cơn đau tim.

Hình ảnh tại đám tang

Cô Chantelle Beilicki, con gái của ông White, chia sẻ rằng cha cô chưa từng có tiền sử bệnh tim. Cô tin rằng chính nỗi đau quá lớn khi mất con đã khiến cha cô suy sụp. "Việc chứng kiến cả gia đình tụ họp trong hoàn cảnh này là quá sức chịu đựng đối với ông ấy", Chantelle nghẹn ngào. Trước đó, cái chết đột ngột của David, người đã và đang nỗ lực cai nghiện, cũng là một cú sốc lớn đối với gia đình. Dù đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi David được phát hiện tử vong trên ghế sofa, Chantelle vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Norman White (61 tuổi)

Nguồn: Mirror