Loài vật chưa từng biết "ẩn nấp" 70 năm trong bảo tàng

Theo Sci-News, một mẫu vật lâu năm trong bảo tàng Thụy Sĩ vừa được xác định là một loài rùa biển hoàn toàn mới, với danh pháp là Craspedochelys renzi.

Sinh vật này lang thang trong các vùng biển nông vào khoảng 125-132 triệu năm trước, tức thuộc tầng Hauterive, thế Phấn Trắng sớm, kỷ Phấn Trắng, cũng là thời đại hoàng kim của loài khủng long.



Vẻ ngoài của sinh vật từng bị lãng quên trong bảo tàng Thụy Sĩ khi còn sống trong kỷ Phấn Trắng - Ảnh đồ họa: Juan Giraldo

Mẫu hóa thạch của Craspedochelys renzi ban đầu được nhà địa chất người Thụy Sĩ Otto Renz phát hiện trong chuyến thám hiểm thực địa đến vùng Cuña de Cuiza, tỉnh Guajira của Colombia vào thập niên 50 của thế kỷ trước.

Mẫu vật bao gồm một phần vỏ (dài 25,5 cm và rộng 23,1 cm), xương chân sau và đốt sống đuôi, ẩn trong lớp trầm tích biển nông thời đại khủng long.

Hóa thạch này sau đó được lưu giữ trong bộ sưu tập cổ sinh vật học của Bảo tàng Naturhistorisches Basel (Thụy Sĩ), gần như bị lãng quên trong gần 7 thập kỷ.

Mãi đến gần đây, nhà cổ sinh vật học Edwin-Alberto Cadena từ Đại học del Rosario (Colombia), Viện nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Field (Mỹ) mới chú ý đến mẫu hóa thạch kỳ lạ.

Ông và các cộng sự đã đem mẫu vật đi phân tích và phát hiện nó là một loài hoàn toàn mới, chưa được ghi nhận từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Loài mới này thuộc về nhóm rùa biển Thalassochelydia đã tuyệt chủng, được hình thành từ 3 họ rùa kỷ Jura.

Con vật bị lãng quên trong bảo tàng Thụy Sĩ là mẫu vật trẻ nhất của nhóm này được biết đến trên thế giới và cũng là mẫu vật thứ 2 được phát hiện bên ngoài châu Âu.

Theo các tác giả, việc phát hiện ra Craspedochelys renzi là đóng góp đáng kể cho việc hiểu biết về Thalassochelydia, mở rộng phạm vi địa lý của chúng đến phía Bắc Gondwana - siêu lục địa phương Nam đã tan vỡ - và phạm vi thời gian chúng tồn tại.

“Phát hiện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá lại các bộ sưu tập lịch sử và làm nổi bật tiềm năng khám phá trong tương lai ở những khu vực chưa được khám phá như miền bắc Nam Mỹ” - bài công bố trên tạp chí Swiss Journal of Palaeontology cho biết.