Các bác sĩ sốc nặng khi lấy ra thứ "đáng sợ" nặng 40 kg từ dạ dày con bò hoang

Các bác sĩ thú y đã lấy ra những vật liệu nhựa như túi polythene nặng khoảng 40 kg từ dạ dày của một con bò hoang tại một bệnh viện do nhà nước quản lý ở quận Ganjam, Odisha, Ấn Độ.

Bác sĩ thú y trưởng của quận Ganjam, Anjan Kumar Das, cho biết phải mất khoảng 3 giờ để tiến hành ca phẫu thuật vào thứ Hai để lấy túi polythene và các vật dụng chưa tiêu hóa khác ra khỏi dạ dày của con bò 5 tuổi.

Ảnh minh hoạ.

Ông cho biết tình trạng của con vật đã ổn định sau ca phẫu thuật và nó sẽ ở lại bệnh viện khoảng 1 tuần.

"Những con bò hoang, ăn thức ăn thừa bỏ trong túi ni lông, sẽ tiêu thụ vật liệu nhựa. Điều này khiến ruột của chúng bị tắc nghẽn. Nếu tình trạng này kéo dài, chúng sẽ chết", Satya Narayan Kar, người đứng đầu nhóm thực hiện ca phẫu thuật, cho biết.

Ông cho biết con bò đã được chuyển từ khu vực Hilpatna đến bệnh viện thú y bằng xe cứu thương dành cho động vật vào Chủ Nhật, sau khi tình trạng của nó không cải thiện sau 2 ngày điều trị tại chỗ.

Kar cho biết con vật này đã phải đá vào bụng vì đau suốt thời gian dài do gặp vấn đề trong việc đi tiêu và đi tiểu.

"Kết quả khám lâm sàng cho thấy có rác thải nhựa tích tụ trong dạ dày của con bò. Để loại bỏ chúng, chúng tôi đã tiến hành một cuộc đại phẫu", ông nói.

Trước đó, năm 2023, các bác sĩ thú y của bệnh viện đã lấy ra khoảng 30 kg vật liệu nhựa từ dạ dày của một con bò hoang.

Sudhir Rout, một nhà hoạt động môi trường đi đầu trong các chiến dịch chống lại việc sử dụng nhựa, cho biết vụ việc đã tiết lộ việc sử dụng polythene và các vật liệu nhựa khác ở Silk City, bất chấp lệnh cấm sử dụng, vận chuyển và sản xuất chúng.

Ông kêu gọi chính quyền thành phố Berhampur thực thi nghiêm ngặt các quy định cấm sử dụng polythene.