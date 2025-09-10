Học kỳ mới của Đại học New York đã bắt đầu: Barron Trump vẫn chưa xuất hiện

Barron Trump (19 tuổi), con trai út của Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump được cho là sẽ trở lại khuôn viên Greenwich Village của Đại học New York (NYU) vào thứ Ba, ngày 2 tháng 9 để bắt đầu năm học thứ hai tại Trường Kinh doanh Stern - nhưng sau đó anh đã không xuất hiện.

Theo nhiều nhân viên an ninh của trường, con trai 19 tuổi của Tổng thống Mỹ đã bất ngờ vắng mặt tại khuôn viên chính của NYU kể từ khi các lớp học bắt đầu lại cho học kỳ mùa thu. "Theo những gì tôi được biết," một nhân viên nói với PEOPLE, "anh ấy đang học một học kỳ tại một cơ sở khác của NYU." Các quan chức từ chối chia sẻ thêm chi tiết về việc anh có thể đã chuyển đến cơ sở nào với lý do lo ngại về quyền riêng tư.

Barron Trump

NYU là một mạng lưới toàn cầu với một số địa điểm khác trong nước và quốc tế.

Các cơ sở cấp bằng khác nằm ở Downtown Brooklyn (New York, Mỹ), Abu Dhabi (UAE) và Thượng Hải (Trung Quốc) và trường đại học có rất nhiều trung tâm học tập trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Los Angeles và Washington, D.C., nơi cha mẹ anh hiện đang cư trú. Stern cũng tổ chức Chương trình Trao đổi Kinh doanh Quốc tế với các trường cao đẳng đối tác ở nước ngoài, mặc dù chương trình này thường dành cho sinh viên năm ba và năm tư.

Barron đã chuyển từ Palm Beach, Florida đến Tháp Trump ở Manhattan vào năm ngoái để anh có thể sống gần trường đại học của mình. Mặc dù đã hoàn thành năm nhất tại NYU vào tháng 5, nhưng anh đã không dành kỳ nghỉ hè để thư giãn trên bãi biển như một số bạn học của mình.

Một nguồn tin gần đây đã nói với PEOPLE rằng Barron đã dành phần lớn mùa hè để đi lại giữa các bất động sản của gia đình Trump và lập kế hoạch cho công việc kinh doanh trong tương lai của mình. Anh ấy được cho là đã tham gia các cuộc họp với các đối tác kinh doanh, phát triển các dự án công nghệ và thiết lập các giao dịch và kế hoạch để thành lập công ty riêng của bản thân.

"Barron đã tích cực làm việc vì công việc, tài chính của riêng mình và đã dành thời gian với những người mà anh ấy có liên quan trong lĩnh vực đó", nguồn tin cho biết về lịch trình mùa hè của anh. Bên cạnh đó, Barron cũng dành "rất nhiều thời gian" cho gia đình mình, nguồn tin cho biết thêm.

Nguồn: PEOPLE