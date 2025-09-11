Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Nhiếp ảnh gia David Graves ở Alabama, Mỹ, đã đi bộ hơn 6km trên con đường ở Công viên tiểu bang Oak Mountain với hy vọng tìm thấy chút tĩnh tâm vào buổi sáng và ngắm nhìn quang cảnh yên bình vào cuối tháng 8, theo ForTheWin đưa tin.

Nhưng chỉ trong tích tắc, anh thấy mình đang đối mặt với một con rắn đuôi chuông mập mạp dài hơn 90 cm, đáng sợ đang trườn qua trước mặt anh.

Cuộc chạm trán của anh với loài bò sát khổng lồ này đã được ghi lại trên video, cho thấy con rắn từ từ lướt qua con đường đất trước khi biến mất vào bụi cây.

Con rắn đuôi chuông xuất hiện giữa đường.

Khi được David Simpson của WVTM News hỏi làm thế nào anh có thể dừng lại trước khi va phải con rắn khổng lồ, Graves đã đưa ra câu trả lời xứng tầm với một người đi bộ đường dài dày dạn kinh nghiệm.

"Khi đi bộ đường dài, tôi nhìn xa hơn 3 mét về phía trước. Phần thưởng là tôi biết gần như mọi chi tiết của con đường mòn vì đã đi bộ hơn 400 lần", Graves nói.

Trước khi tiếp tục chuyến đi bộ đường dài, Graves đã cẩn thận theo dõi con rắn đến nơi nó nghỉ ngơi giữa những tán lá. Graves đã chụp được một bức ảnh thể hiện hoàn hảo khả năng ngụy trang chuyên nghiệp của loài rắn - thoạt nhìn, trông nó chẳng khác gì đất, cây cối và một vài chiếc lá đỏ rải rác.

Tuy nhiên, ẩn bên dưới một trong những chiếc lá đỏ là đầu con rắn, nhô lên một cách tinh tế khỏi tán lá - hòa quyện hoàn hảo vào đất và cành cây nơi nó ẩn náu.

Đoạn video được chia sẻ trên Instagram của Simpson vào cuối tháng trước đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.