Nhìn ra cửa sổ, học sinh la hét khi thấy cảnh tượng đáng sợ

Đoạn clip cho thấy con trăn treo mình trên mái nhà khiến những đứa trẻ tại Trường Nong Chae Waen ở Chonburi, Thái Lan, hoảng sợ vào ngày 21/8.

Các giáo viên đã sơ tán học sinh khỏi phòng và gọi đội cứu hộ động vật đến giúp đỡ.

Những người bắt rắn sau đó đã đến bằng một chiếc xe nâng và phát hiện con vật đang ẩn náu dưới một tấm trần nhà cách mặt đất 10 mét.

Các em học sinh đã reo hò khi con trăn dài 3,6 mét, nặng 15kg bị bắt.

Con trăn khổng lồ được phát hiện trên mái nhà.

Nhân viên cứu hộ động vật Panawal Rueanrom cho biết: "Chúng tôi được gọi sau khi một giáo viên phát hiện ra con trăn ở trên mái nhà. Mái nhà cao gần 10 mét, vì vậy chúng tôi phải yêu cầu một cần cẩu để tiếp cận nó.

Việc bắt giữ rất khó khăn vì con trăn ẩn náu dưới trần nhà, nhưng chúng tôi đã cố gắng đưa nó xuống. Chúng tôi phát hiện ra rằng con trăn này đã sống ở đó và ăn chim bồ câu".

Sau khi bị bắt, con trăn đã được thả trở lại tự nhiên, nơi cách xa khu dân cư.

Trăn gấm được tìm thấy khắp Đông Nam Á, sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả thành phố, khiến chúng thường xuyên xung đột với con người. Đây là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.