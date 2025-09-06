Loài cá xấu xí nhất thế giới

Khi nghĩ đến những loài cá xấu xí, chúng ta thường hình dung ra những sinh vật có gai nhọn, hàm răng sắc nhọn hay màu sắc u ám. Tuy nhiên, một danh hiệu không chính thức cho "loài cá xấu xí nhất" lại thường được trao cho một ứng cử viên đầy bất ngờ: Cá Blobfish (có tên khoa học là Psychrolutes marcidus). Vẻ ngoài độc đáo, với khuôn mặt chảy xệ và biểu cảm buồn bã vĩnh cửu, đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội và được nhiều người biết đến vì sự "xấu lạ" của mình.

Cá Blobfish là một loài cá biển sâu, sống ở vùng nước lạnh ngoài khơi bờ biển Úc, Tasmania và New Zealand. Điều đặc biệt về loài cá này là chúng không có bong bóng bơi như hầu hết các loài cá khác. Thay vào đó, cơ thể chúng được cấu tạo từ một khối thịt giống như gelatin với mật độ thấp hơn nước. Nhờ cấu tạo này, chúng có thể dễ dàng nổi và di chuyển trên đáy biển mà không cần tốn nhiều năng lượng.

Vẻ ngoài độc đáo và câu chuyện buồn đằng sau

Hình ảnh quen thuộc của cá Blobfish với gương mặt chảy xệ, buồn bã chỉ là khi chúng bị đưa lên mặt nước. Sống ở độ sâu từ 600 đến 1.200 mét, chúng chịu áp lực cực lớn, giúp giữ cho cơ thể có hình dạng bình thường. Khi được kéo lên mặt biển, áp lực giảm đột ngột khiến cơ thể gelatin của chúng giãn nở, biến thành "khuôn mặt buồn bã" mà chúng ta thường thấy.

Do môi trường sống ở đáy đại dương, thức ăn của chúng chủ yếu là các loài giáp xác nhỏ và các mảnh vụn hữu cơ trôi nổi. Chúng chỉ cần há miệng và để thức ăn trôi vào. Với lối sống "thụ động" như vậy, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi chúng trông buồn bã đến thế.

Mặc dù có vẻ ngoài lạ lùng, cá Blobfish lại đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển sâu. Hiện nay, chúng đang phải đối mặt với nguy cơ bị đánh bắt ngẫu nhiên trong các hoạt động đánh bắt tôm hùm và các loài hải sản khác ở vùng biển sâu.

Với vẻ ngoài đặc biệt và câu chuyện đằng sau, cá Blobfish đã chiếm được sự chú ý của nhiều người. Cá Blobfish không chỉ là một loài vật độc đáo mà còn là một biểu tượng của sự bảo tồn, kêu gọi chúng ta quan tâm hơn đến những sinh vật sống ở những nơi sâu thẳm nhất của đại dương.