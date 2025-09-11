Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi

Vào thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ tấn công đã chiếm các máy bay chở khách của Hoa Kỳ và đâm chúng vào hai tòa nhà chọc trời ở New York, giết chết hàng ngàn người. Sự kiện 911 đã gây ra những hậu quả sâu sắc trên toàn cầu và để lại những vết thương không bao giờ lành.

Chuyện gì đã xảy ra vào ngày 11/9/2001?

Ngày 11/9/2001, 4 máy bay bay trên bầu trời miền Đông Hoa Kỳ đã bị chiếm đồng thời bởi các nhóm không tặc nhỏ. Sau đó, chúng được sử dụng như những tên lửa khổng lồ, có điều khiển, đâm vào các tòa nhà mang tính biểu tượng ở New York và Washington.

Hai máy bay đã đâm vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, với cú đâm thứ hai xảy ra sau cú đâm đầu tiên 17 phút. Các tòa nhà bốc cháy, nhốt những người ở tầng trên và bao phủ thành phố trong khói. Trong chưa đầy hai giờ, cả hai tòa tháp 110 tầng đã sụp đổ trong những đám mây bụi khổng lồ.

Một máy bay thứ ba đã phá hủy mặt phía Tây của Lầu Năm Góc – trụ sở khổng lồ của quân đội Hoa Kỳ, ngay bên ngoài thủ đô Washington D.C. Chiếc máy bay thứ tư đã rơi xuống một cánh đồng ở Pennsylvania sau khi hành khách chống trả. Người ta cho rằng những kẻ không tặc đã định tấn công Tòa nhà Quốc hội ở Washington.

Chiếc máy bay bị cướp thứ tư đang hướng tới Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC, nhưng hành khách và thành viên phi hành đoàn đã chống trả và máy bay đã đâm xuống một cánh đồng trống ở Pennsylvania.

Tháp đôi trước thảm kịch là biểu tượng của New York hoa lệ

2 chiếc máy bay đã đâm vào 2 tòa nhà

Sau đây là dòng thời gian diễn ra trong ngày:

7:59 sáng -- Chuyến bay 11 của American Airlines cất cánh từ Sân bay quốc tế Logan ở Boston với 76 hành khách, 11 thành viên phi hành đoàn và 5 tên không tặc trên máy bay

8:15 sáng -- Chuyến bay 175 của United Airlines cất cánh tại Boston với 51 hành khách, 9 thành viên phi hành đoàn và 5 tên không tặc

8:20 sáng -- Chuyến bay 77 của American Airlines cất cánh từ Sân bay quốc tế Washington Dulles ở DC với 53 hành khách, 6 thành viên phi hành đoàn và 5 tên không tặc

8:42 sáng -- Chuyến bay 93 của United Airlines cất cánh từ Sân bay quốc tế Newark Liberty với 33 hành khách, 7 thành viên phi hành đoàn và 4 tên không tặc

8:46 sáng -- Chuyến bay 11 đâm vào Tháp Bắc ở Hạ Manhattan

9:03 sáng -- Chuyến bay 175 đâm vào Tháp Nam

9:37 sáng -- Chuyến bay 77 đâm vào Lầu Năm Góc ở DC

9:59 sáng -- Tháp Nam sụp đổ

10:03 sáng -- Chuyến bay 93 đâm xuống một cánh đồng gần Shanksville, Pennsylvania sau khi hành khách và phi hành đoàn xông vào buồng lái

10:28 sáng -- Tháp Bắc sụp đổ

Ngoài Tòa Tháp Đôi, năm tòa nhà khác cũng bị phá hủy do thiệt hại tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Công tác dọn dẹp mất nhiều tháng, và mảnh thép cuối cùng đã được di dời vào ngày 30 tháng 5 năm 2002.

Những gì còn lại sau bi thương

Có bao nhiêu người thiệt mạng trong vụ tấn công 11/9?

Tổng cộng có 2.977 người (chưa bao gồm 19 tên không tặc) đã thiệt mạng, hầu hết là ở New York. Tất cả 246 hành khách và phi hành đoàn trên 4 máy bay đều thiệt mạng. Tại Tòa Tháp Đôi, 2.606 người đã chết - tại thời điểm đó hoặc sau này do những vết thương trong vụ tấn công. Tại Lầu Năm Góc, 125 người đã thiệt mạng.

Nạn nhân trẻ nhất là bé Christine Lee Hanson, 2 tuổi và người lớn tuổi nhất là ông Robert Norton, 82 tuổi, cả hai đều là hành khách trên máy bay. Khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào, ước tính có 17.400 người đang ở trong hai tòa tháp. Không ai sống sót ở khu vực trên điểm va chạm ở Tòa Tháp Bắc, nhưng 18 người đã trốn thoát được từ các tầng trên điểm va chạm ở Tòa Tháp Nam.

Lính cứu hỏa Gerard McGibbon, thuộc Đội cứu hỏa 283 tại Brownsville, Brooklyn, cầu nguyện sau khi tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Công dân của 77 quốc gia khác nhau nằm trong số các nạn nhân. Thành phố New York đã mất đi 441 nhân viên phản ứng đầu tiên. Hàng ngàn người bị thương, hoặc sau đó mắc các bệnh liên quan đến vụ tấn công, bao gồm cả các lính cứu hỏa đã làm việc trong đống đổ nát độc hại.

Những kẻ tấn công 11/9 là ai?

Một mạng lưới Hồi giáo cực đoan có tên al-Qaeda đã lên kế hoạch cho các vụ tấn công từ Afghanistan. Dưới sự lãnh đạo của Osama Bin Laden, al-Qaeda đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các đồng minh về các cuộc xung đột trong thế giới Hồi giáo.

Khalid Sheikh Mohammad của nhóm này được cho là đã vạch ra âm mưu, và giúp tuyển mộ các phi công, một số người trong số họ đã được đào tạo ở Hoa Kỳ. 19 người đã thực hiện các vụ không tặc, làm việc trong 3 nhóm n5 m người và 1 nhóm 4 người (trên chiếc máy bay rơi ở Pennsylvania). 15 tên không tặc là người Ả Rập Xê-út giống Bin Laden. 2 tên đến từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, 1 tên đến từ Ai Cập và 1 tên đến từ Lebanon.

Khalid Sheikh Mohammad

Sau 11/9 là gì?

Sự kiện 11/9 không chỉ là một thảm kịch cá nhân đối với hàng ngàn người, mà còn là một bước ngoặt làm thay đổi vĩnh viễn chính trị và xã hội toàn cầu. Nó đã mở ra kỷ nguyên "Chống khủng bố", dẫn đến các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, đồng thời định hình lại các chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia.

Các biện pháp an ninh, đặc biệt là tại sân bay, đã trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của mỗi người dân trên thế giới. Hơn nữa, sự kiện này cũng làm gia tăng sự phân biệt và nghi kỵ giữa các nền văn hóa và tôn giáo, tạo ra những vết nứt sâu sắc trong xã hội. 11/9 đã chấm dứt một thời kỳ và mở ra một chương mới trên toàn cầu, nơi an ninh trở thành mối quan tâm hàng đầu và thế giới phải đối mặt với những thách thức phức tạp hơn bao giờ hết.

An toàn bay đã được thắt chặt trên khắp thế giới trong những năm sau vụ tấn công 11/9. Tại Hoa Kỳ, Cục An ninh Vận tải (TSA) đã được thành lập để tăng cường an ninh tại các sân bay và trên máy bay.

Phải mất hơn tám tháng để dọn dẹp "Ground Zero" – nơi Tòa Tháp Đôi sụp đổ. Một đài tưởng niệm và một bảo tàng hiện đang đứng trên địa điểm này, và các tòa nhà đã mọc lên trở lại, với một thiết kế khác.

Với chiều cao 541 mét, tòa nhà trung tâm đã hoàn thành – One World Trade Center, hay còn gọi là "Tháp Tự do" – đứng cao hơn cả Tòa Tháp Bắc ban đầu mà nó thay thế, vốn cao 417 mét. Việc tái thiết tại Lầu Năm Góc chỉ mất chưa đầy một năm, với các nhân viên đã trở lại văn phòng của họ vào tháng 8 năm 2002.

Trung tâm Thương mại One World, hay "Tháp Tự do" ngày nay thay thế vị trí của 2 tòa tháp

Nguồn: BBC, CBS News