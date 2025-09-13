Phim không dám viết: Sếp nữ ngoại tình với cấp dưới, đưa cho vợ của người tình 11 tỷ đồng để thuyết phục ly hôn

Theo truyền thông, một người phụ nữ họ Chu đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc đã phải lòng một nhân viên trẻ là cấp dưới của mình đã có gia đình họ Hạ. Những tương tác hàng ngày của họ nhanh chóng dẫn đến một mối quan hệ lãng mạn.

Để được ở bên người tình, Chu đã trả cho vợ của Hà, cô Trần 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ đồng), buộc người vợ phải ly hôn. Sự việc diễn ra như một bộ phim truyền hình dài tập, cuối cùng đã phải ra tòa.

Được biết, Chu và Hà đều đã có gia đình. Trong quá trình yêu đương, họ đã thống nhất sẽ cùng ly hôn và cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Vì vậy, sau khi Chu ly hôn, để đẩy nhanh kế hoạch xây dựng gia đình với anh Hà, cô đã chủ động chuyển 3 triệu nhân dân tệ cho vợ cũ của Hà làm tiền bồi thường ly hôn, tiền cấp dưỡng nuôi con và các chi phí khác.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, Chu cảm thấy họ không hợp nhau và muốn ly thân nên đã kiện anh Hà và vợ cũ là cô Trần, yêu cầu trả lại 3 triệu nhân dân tệ. Cả ba đã ra tòa vì khoản "tiền cấp dưỡng" này.

Tòa sơ thẩm phán quyết số tiền này vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội, là quà tặng không hợp lệ, yêu cầu cô Trần trả lại. Cô Trần và anh Hà kháng cáo. Tòa sơ thẩm phán quyết rằng các chứng cứ hiện có do Chu đưa ra không chứng minh được cô có ý định tặng số tiền này cho Trần, mà là để bồi thường ly hôn, cấp dưỡng nuôi con và các khoản chi trả khác cho Trần thay mặt anh Hà. Do đó, phán quyết sơ thẩm đã bị hủy bỏ.

Do đó, căn cứ vào nguyên tắc pháp lý "không được yêu cầu hoàn trả các khoản chi trả vì lý do bất hợp pháp", tòa án cuối cùng đã bác bỏ tất cả các yêu cầu của Chu và cô Trần không phải hoàn trả 3 triệu nhân dân tệ.

