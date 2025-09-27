2 hành khách phải ăn sạch 3,5kg sầu riêng trong 10 phút trước chuyến bay: Chỉ có thể thốt lên 1 câu sau "khoảnh khắc sụp đổ"

Khi đến sân bay Côn Minh (Trung Quốc), hai hành khách không may mắn khi phát hiện ra rằng họ không thể mang theo những hộp sầu riêng mà mình đã mua vào trong máy bay. Theo quy định an ninh hàng không của Trung Quốc, sầu riêng được liệt kê vào danh sách các loại trái cây có mùi nồng nặc không được phép mang lên máy bay, bên cạnh hải sản tươi sống. Để không lãng phí, cả hai quyết định thực hiện một hành động khá liều lĩnh: họ đã ăn hết lượng sầu riêng nặng tới 3,5kg chỉ trong 10 phút.

Hậu quả của việc ăn quá nhiều sầu riêng không như họ mong đợi. Hai người cho biết sau khi lên máy bay, cảm giác như mọi hành động từ cơ thể họ đều "phát ra" mùi sầu riêng. Hơn nữa, sau trải nghiệm này, họ khẳng định "không muốn nhìn thấy quả sầu riêng nữa trong một thời gian dài".

Vụ việc này không chỉ là một câu chuyện dở khóc dở cười mà còn là một lời nhắc nhở cho tất cả hành khách trước khi lên máy bay. Để tránh rắc rối không đáng có, hành khách nên tham khảo thông tin về các mặt hàng không được phép vận chuyển trên các chuyến bay thông qua website chính thức của các hãng hàng không hoặc sân bay. Việc này sẽ giúp mọi người tránh được những phiền phức không cần thiết và tiết kiệm thời gian cũng như tiền bạc.

Trong thời đại hiện nay, thông tin là vô cùng quan trọng, đặc biệt là những quy định hàng không có thể gây ảnh hưởng lớn đến hành trình của chúng ta. Câu chuyện của hai hành khách tại sân bay Côn Minh là một bài học đắt giá về việc làm thế nào để chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi của mình, cũng như cách xử lý thông minh và linh hoạt khi đối mặt với tình huống không ngờ.

Nguồn: ETtoday