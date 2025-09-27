Ô tô chạy quá tốc độ tông vào dải phân cách, 5 người tử vong

Sự việc thương tâm xảy ra tại Ấn Độ. Theo đó, một chiếc ô tô đã tông vào dải phân cách trên Quốc lộ khi đang đi về hướng Rajiv Chowk ở Gurugram lúc 4h30 sáng thứ Bảy (ngày 27/9) khiến 5 trong số 6 người bên trong xe thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại Lối ra số 9 của Quốc lộ 48 khi chiếc xe chạy quá tốc độ và mất thăng bằng đã tông trực tiếp vào dải phân cách. 5 người, bao gồm 3 phụ nữ và 2 nam giới, đã tử vong tại chỗ, trong khi 1 người đàn ông bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện Medanta ở Gurugram. Họ từ Uttar Pradesh đến Gurugram để làm việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: India Today

Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy, vụ va chạm nghiêm trọng đến mức chiếc ô tô bị hư hỏng hoàn toàn.

Cảnh sát Gurugram đã đến hiện trường và cuộc điều tra hiện đang được tiến hành.

Năm ngoái, trong một vụ việc tương tự xảy ra ở Ấn Độ, 2 học sinh đã tử vong và 3 người khác bị thương khi một chiếc xe chạy quá tốc độ mất kiểm soát và tông vào một xe ô tô khác và một chiếc xe máy sau khi chuyển làn.