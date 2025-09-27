Ô tô chạy quá tốc độ tông vào dải phân cách, 5 người tử vong

Minh Hoa (t/h), Theo www.nguoiduatin.vn 17:15 27/09/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Chiếc xe chạy quá tốc độ và mất thăng bằng đã tông trực diện vào dải phân cách. 5 người, gồm 3 phụ nữ và 2 nam giới, đã tử vong tại chỗ, trong khi 1 người đàn ông bị thương nặng.

Sự việc thương tâm xảy ra tại Ấn Độ. Theo đó, một chiếc ô tô đã tông vào dải phân cách trên Quốc lộ khi đang đi về hướng Rajiv Chowk ở Gurugram lúc 4h30 sáng thứ Bảy (ngày 27/9) khiến 5 trong số 6 người bên trong xe thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại Lối ra số 9 của Quốc lộ 48 khi chiếc xe chạy quá tốc độ và mất thăng bằng đã tông trực tiếp vào dải phân cách. 5 người, bao gồm 3 phụ nữ và 2 nam giới, đã tử vong tại chỗ, trong khi 1 người đàn ông bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện Medanta ở Gurugram. Họ từ Uttar Pradesh đến Gurugram để làm việc.

Ô tô chạy quá tốc độ tông vào dải phân cách, 5 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: India Today

Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy, vụ va chạm nghiêm trọng đến mức chiếc ô tô bị hư hỏng hoàn toàn.

Cảnh sát Gurugram đã đến hiện trường và cuộc điều tra hiện đang được tiến hành.

Năm ngoái, trong một vụ việc tương tự xảy ra ở Ấn Độ, 2 học sinh đã tử vong và 3 người khác bị thương khi một chiếc xe chạy quá tốc độ mất kiểm soát và tông vào một xe ô tô khác và một chiếc xe máy sau khi chuyển làn.

Nhìn ra sân, người dân sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày