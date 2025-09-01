Âm mưu sau án mạng thảm khốc của người phụ nữ gốc Việt tại Úc

Theo hồ sơ cảnh sát, bà Thi Kim Tran đang ở nhà cùng với hai con trai tại Bankstown, khu ngoại ô phía Tây Nam Sydney vào khoảng 10 giờ 30 phút tối 17-4 năm nay thì bị một nhóm đàn ông bịt mặt, cầm súng và gậy bóng chày xông vào bắt, ép lên một chiếc ô tô chạy đi.

Thi thể bị thiêu cháy của bà Thi Kim Tran được phát hiện ở phía sau một chiếc xe hơi tại khu Beverly Hills, Sydney. Ảnh: Facebook.

Sau đó, chiếc xe chạy đến đường Welfare, khu Beverly Hills thì bị phóng hỏa. Lực lượng Cứu hỏa New South Wales đã dập tắt đám cháy nhưng chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn. Khi khám nghiệm, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Tran bên trong. Cảnh sát khẳng định bà đã bị bắn chết trước khi xe bốc cháy.

Đến gần đây mới có thêm thông tin vụ án. Trang news.com.au đưa tin sáng 28-8, cảnh sát đột kích một căn hộ ở Bankstown, bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi tên The Anh Nguyen.

Thanh tra cảnh sát Joseph Doueihi cho biết người này là một nhân vật chủ chốt trong một băng nhóm ma túy, chịu trách nhiệm nhập khẩu, sản xuất và phân phối.

Hắn từng thuê chồng bà Tran là ông Tung Nguyen bào chế methamphetamine từ năm 2022. "Chúng tôi điều tra được rằng sau khi xảy ra tranh chấp về việc thất thoát ma túy, nghi phạm đã tổ chức bắt cóc và sát hại bà Tran để gây áp lực lên chồng nạn nhân" - ông Doueihi nói.

The Anh Nguyen bị áp giải ra xe cảnh sát sáng 28-8. Ảnh: Cảnh sát New South Wales

Cảnh sát nhận định đây là trường hợp các băng tội phạm không tìm thấy đối tượng chính nên quay sang nhắm vào người thân của họ.

Thanh tra Doueihi khẳng định bà Tran hoàn toàn không hề biết về hoạt động tội phạm của chồng và gọi vụ sát hại là "tàn bạo, máu lạnh và có chủ đích". Ngoài ra, theo cảnh sát, chưa rõ chồng bà có lấy ma túy hay không. Người này đã hợp tác điều tra trong vụ vợ mình bị sát hại và được xác định không có liên quan.

Bà Tran di cư từ Việt Nam sang Úc hơn mười năm trước và không có thân nhân nào khác ở Úc.

Cảnh sát vẫn đang truy tìm nhóm "côn đồ được thuê", những kẻ trực tiếp tham gia bắt cóc và sát hại nạn nhân.