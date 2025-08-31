Người đàn ông bò qua nhà vào sáng sớm, gia chủ ngỡ ngàng với diễn biến 'không thể tin nổi' vài phút sau

Mới đây, một sự việc xảy ra tại khu dân cư HDB ở Yishun, Singapore khiến cho người dân ở khu vực này vô cùng bức xúc. Một số netizen đã để lại những bình luận như "thật không thể tin nổi", hay "trông người đàn ông không đến nỗi nào mà lại có thể làm một việc đáng xấu hổ đến vậy".

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng thứ Hai, 25 tháng 8 vừa qua. Từ hình ảnh do camera an ninh ở đây ghi lại cho thấy, vào lúc tờ mờ sáng, khi đa số người dân vẫn chưa ngủ dậy thì có một người đàn ông với hành vi lạ xuất hiện.

Người đàn ông bò dọc hành lang vào lúc sáng sớm hôm 25/8 vừa qua.

Trong video, người đàn ông được nhìn thấy đang bò bằng cả bốn chân dọc theo hành lang của khu dân cư. Sau đó, anh ta bất ngờ đứng dậy và tiến đến kiểm tra tủ giày trước một căn hộ. Khi người đàn ông quay lại khung hình, anh ta được nhìn thấy đang cầm một đôi giày.

Sau đó, anh ta bắt đầu bỏ đi với đôi giày, nhưng đột nhiên đổi ý và đặt chúng trở lại vị trí cũ. Nhiều người dùng bình luận rằng ban đầu người đàn ông này dường như đã bò để tránh bị camera giám sát phát hiện. Một số người nhận thấy anh ta dường như đã trả lại đôi giày sau khi phát hiện ra camera giám sát của người dân.

Người đàn ông đem trả đôi giày sau khi phát hiện có camera an ninh.

Được biết, sau khi xem camera an ninh, người dân đã có căn cứ để báo cảnh sát vì các vụ trộm đã xảy ra khá thường xuyên trong thời gian gần đây.

Cụ thể, vào ngày 15 tháng 8, một nạn nhân đã trình báo một người đàn ông đã lấy trộm áo khoác của cô từ hành lang căn hộ. Vào ngày 16 tháng 8, một nạn nhân khác trình báo rằng áo sơ mi và quần của anh ta đã bị mất khỏi giá phơi đồ dọc theo hành lang căn hộ.

Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 8, cảnh sát đã nhận được một số báo cáo về một người đàn ông khả nghi lảng vảng dọc theo hành lang của một số khu dân cư gần Đường vành đai Yishun. Thông qua các cuộc điều tra thực địa và sự hỗ trợ của hình ảnh từ camera giám sát, các sĩ quan thuộc Đội Cảnh sát Woodlands đã có thể xác định được danh tính của người đàn ông. Sau đó, nghi phạm 48 tuổi đã bị bắt vào ngày thứ Năm, 28 tháng 8 vừa qua. Chiếc áo khoác mà anh ta bị cáo buộc đã lấy trộm của nạn nhân đầu tiên đã được thu hồi.

Trong phiên xét xử tại tòa án vào ngày 30 tháng 8 vừa qua, bị cáo đã bị buộc tội trộm cắp và nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến ba năm, phạt tiền hoặc cả hai.