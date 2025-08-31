Tiền mặt rơi lả tả từ trên cây xuống và sự thật bất ngờ

Một sự việc hi hữu vừa xảy ra tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) khi người dân bất ngờ chứng kiến những tờ tiền rơi lả tả từ trên một tán cây xuống. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây là một "cơn mưa tài lộc" hiếm có, lập tức đổ xô đến nhặt.

Theo báo cáo, sự cố bắt đầu khi Rohit Chandra, một giáo viên trẻ, mang theo số tiền mặt trị giá 80.000 rupee Ấn Độ (khoảng 23 triệu đồng) để thực hiện giao dịch đất đai. Trong lúc bận rộn làm thủ tục cùng luật sư, anh để túi tiền trên xe máy.

Bất ngờ, một con khỉ xuất hiện, nhanh chóng giật lấy túi tiền và leo lên cây. Người dân gần đó ghi lại được cảnh tượng chú khỉ loay hoay mở túi, hy vọng tìm thấy thức ăn.

Khi nhận ra bên trong chỉ toàn là những tờ tiền giấy, nó bắt đầu ném tung tóe xuống đất. Chỉ trong phút chốc, những tờ tiền bay lả tả như "cơn mưa", khiến hàng chục người dân chạy tới tranh nhau nhặt tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Anh Chandra đã cầu xin mọi người ngừng nhặt và trả lại tiền song bất thành. Sau cùng, anh chỉ gom lại được 52.000 rupee (khoảng 15 triệu đồng). Phần còn lại, 28.000 rupee (hơn 8 triệu đồng Việt Nam), đã thất lạc trong đám đông.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm với thầy giáo trẻ, cho rằng việc mất số tiền như vậy có thể ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc của anh. Số khác lại mỉa mai, cho rằng đây là minh chứng "không nên mang quá nhiều tiền mặt khi di chuyển bằng xe máy".

Trước đó không lâu, dân mạng từng xôn xao trước sự việc một chiếc trực thăng rải nhiều tiền mặt xuống đường phố đông đúc xảy ra tại thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ.

Chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời thành phố trước khi rải tiền, khiến người dân hai bên đường vừa ngỡ ngàng, vừa vui mừng chạy ra nhặt.

Giao thông trên tuyến đường bị ảnh hưởng vì nhiều phương tiện dừng lại, một số tài xế còn rời khỏi xe để hòa vào dòng người đang cố gắng nhặt từng tờ tiền mặt rơi lả tả trên mặt đường, Chosun đưa tin hôm 2/7.

Cảnh sát đã có mặt và tạm thời phong tỏa một phần đường trong khoảng 30 phút để đảm bảo an toàn. Dù tình huống có phần hỗn loạn, song theo ghi nhận của các nhân chứng, không xảy ra tình trạng tranh giành hay mất trật tự.

Tuy nhiên, đằng sau sự kiện lạ lùng và gây tò mò này là một câu chuyện đầy cảm động. Được biết, đây là cách mà gia đình ông Darryl Thomas thực hiện theo di nguyện cuối cùng của ông trước khi qua đời.

Ông Darryl, từng điều hành một cửa hàng rửa xe nhỏ trong khu phố, được nhiều hàng xóm yêu quý vì tính cách hào sảng và lòng yêu thương cộng đồng.

Trước khi mất, ông để lại một mong muốn đặc biệt. "Tôi muốn cảm ơn cộng đồng đã ở bên tôi suốt cuộc đời này. Hãy để tiền rơi xuống từ bầu trời để mọi người cùng nhận được điều gì đó", ông từng chia sẻ.

Đúng ngày tang lễ, gia đình ông đã thuê trực thăng và thực hiện nghi thức đặc biệt này như một cách tưởng nhớ và hoàn thành ước nguyện cuối cùng của người quá cố. Theo gia đình, 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) tiền mặt đã được thả từ trên cao, cùng cánh hoa hồng tượng trưng cho sự tri ân.