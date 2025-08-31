Bỏ 10 tỷ mua nhà, cặp vợ chồng trẻ thấy thứ đáng sợ "náu" trong nhà

Một cặp vợ chồng trẻ sống ở Mỹ không ngần ngại chi hơn 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) mua nhà. Tuy nhiên, tổ ấm lý tưởng lại trở thành cơn ác mộng với đôi vợ chồng trẻ này.

Chỉ ít ngày sau khi chuyển đến, sức khỏe của Sara bắt đầu suy giảm rõ rệt. Ban đầu, cô bị nghẹt mũi kéo dài và nghĩ rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, tình trạng này kéo dài đến 6 tháng.

Cặp vợ chồng trẻ chụp ảnh trước ngôi nhà mơ ước. Ảnh: The Sun.

Nhận thấy sức khỏe ngày càng nghiêm trọng, biểu hiện rõ trên khuôn mặt với vùng da quanh mắt mẩn đỏ, phát ban, lan rộng thành những vết ngứa, nứt toác và chảy máu. Điều đáng nói, ngay cả việc rửa mặt hay tập thể dục cũng khiến cô đau đớn dữ dội.

Về nhà mới, Sara gặp tình trạng xấu về sức khỏe.

Suy nghĩ nhiều kéo theo mệt mỏi trong người, Sara nỗ lực tìm lời giải trong thời gian dài nhưng không có kết quả, chỉ đến khi Sara chia sẻ hình ảnh và triệu chứng của mình trên TikTok. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều cư dân mạng nhận định nguyên nhân có thể xuất phát từ nấm mốc trong ngôi nhà.

Nhận được những lời góp ý từ cộng đồng mạng, vợ chồng Sara đã thuê đội kiểm tra chuyên nghiệp cùng chó nghiệp vụ để rà soát. Kết quả khiến cả hai choáng váng: hầu hết các phòng trong nhà đều có dấu hiệu rò rỉ nước và vết ố, đặc biệt dưới lớp thảm nấm mốc phát triển mạnh. Điều đáng nói, căn nhà này từng được kiểm tra trước khi giao dịch, song nấm mốc ẩn trong lớp cách nhiệt và tường sơn đã không được phát hiện.

Đặc biệt, để loại bỏ nấm mốc, vợ chồng Sara phải bỏ ra số tiền "khủng" lên đến 2,4 tỷ đồng, chưa kể 90% đồ dùng và thiết bị điện trong nhà phải bỏ đi vì bị bào tử nấm mốc xâm nhập quá sâu, không thể làm sạch. Sara cho biết, các triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời khi dùng thuốc steroid rồi lại tái phát, khiến cô suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô thú nhận thường xuyên lo lắng, chán nản, thậm chí không dám ra ngoài gặp bạn bè vì tự ti về ngoại hình.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, Sara buộc phải chuyển về sống cùng bố mẹ trong khi chồng cô vẫn ở lại ngôi nhà để xử lý tình hình. Sức khỏe mắt của cô đã cải thiện kể từ khi rời đi, nhưng mỗi lần quay lại lấy đồ, các triệu chứng lại bùng phát.

Kể từ khi Sara chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội thu hút cư dân mạng bình luận. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho người mua nhà, nên xem xét kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.