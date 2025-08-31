Bắt một người phụ nữ trong nhà riêng Jungkook (BTS) lúc nửa đêm

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Yongsan (Seoul), người phụ nữ này - được xác định là bà A - đã bị bắt quả tang với cáo buộc xâm nhập trái phép. Vào khoảng 23h20 đêm 30/8, bà A đã đi theo một chiếc xe để lọt vào khu vực bãi đậu xe thuộc căn hộ của Jungkook, đặt tại quận Yongsan.

Hình ảnh trên camera giám sát (CCTV) đã giúp nhân viên bảo vệ phát hiện vụ việc và ngay lập tức báo cảnh sát. Khi bị bắt, bà A khai những lời thiếu logic, cho rằng mình “vào vì đây là nhà của bạn”.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên nơi ở của Jungkook bị xâm nhập. Vào tháng 6 vừa qua, đúng ngày Jungkook xuất ngũ, một phụ nữ Trung Quốc ngoài 30 tuổi (được xác định là bà B) cũng đã tìm cách đột nhập. Vụ việc này sau đó được chuyển sang Viện kiểm sát vào ngày 27/8 theo diện không giam giữ.

Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục lấy lời khai và làm rõ mục đích thực sự của bà A trong vụ việc vừa xảy ra.

Nguồn: Yonhap News