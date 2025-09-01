7 bí mật của thế giới mà chỉ có 2 người biết câu trả lời

Dưới đây là một số trong những bí mật được giữ kín nhất thế giới, nhưng liệu chúng có liên quan đến những điều vĩ đại như mã phóng vũ khí hạt nhân của Mỹ hay kế hoạch của Apple để thâm nhập vào lĩnh vực xe tự lái không? Không hề. Trong nhiều trường hợp, chúng bình thường hơn nhiều.

Sự thật là nhiều bí mật được giữ kín nhất thế giới lại hoàn toàn kỳ lạ, và bạn khó có thể tìm ra sự thật đằng sau chúng trong đời, trừ khi bạn tình cờ là một trong hai cá nhân đặc biệt đó.

1. Trò ảo thuật bài bí ẩn nhất thế giới

Một trong những trò ảo thuật vĩ đại nhất mà bạn từng thấy được gọi chính thức là 'Hiệu ứng Berglas' hoặc 'Any Card at Any Number' (Bất kỳ lá bài nào ở bất kỳ vị trí nào), và rất dễ hiểu tại sao nó có những cái tên này. Màn ảo thuật này được phát minh bởi David Berglas và nó yêu cầu ông tạo ra một lá bài cụ thể được khán giả yêu cầu mà không cần chạm vào bộ bài.

Cụ thể, một bộ bài được đưa cho một khán giả ngẫu nhiên. Một khán giả thứ hai được yêu cầu gọi tên bất kỳ lá bài nào trong bộ bài, và một người thứ ba được yêu cầu chọn một số từ 1 đến 52. Giả sử lá Q cơ được chọn cùng với số 25. Khi khán giả giữ bộ bài lật từng lá, lá bài thứ 25 sẽ chính là Q cơ.

Đây là một trò ảo thuật cực kỳ đáng kinh ngạc, và chỉ có một người trên thế giới ngoài Berglas biết cách thực hiện trò này: đó là người bạn thân và cũng là học trò của ông, Marc Paul.

Các ảo thuật gia nổi tiếng là những người giữ kín các chi tiết phức tạp của những trò hay nhất của họ, vì các trò ảo thuật không được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Khi bí mật đã bị lộ, các ảo thuật gia khác có thể tự do tái hiện lại trò đó bất cứ khi nào họ muốn.

2. Thảo mộc và gia vị của KFC

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì làm nên hương vị gà rán KFC ngon đến mức phải liếm ngón tay chưa? Câu hỏi này chắc chắn sẽ không bao giờ có lời giải đáp, bởi vì chỉ có hai người còn sống được cho là biết sự thật.

Có 11 loại thảo mộc và gia vị được sử dụng trong các bữa ăn đặc trưng của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này, và chúng chính là những loại thảo mộc và gia vị được dùng để ướp thịt gà phục vụ cho khách hàng bởi chủ trạm xăng kiêm đầu bếp Harland Sanders vào những năm 1930.

Sanders đã mở nhà hàng đầu tiên vào năm 1939 sau khi mua lại một khu nhà nghỉ bị cháy rụi và mang theo công thức bí mật của mình. Từ đó, một đế chế hùng mạnh đã hình thành và KFC hiện có hơn 20.000 cửa hàng trên toàn thế giới, và công thức ban đầu của thường được coi là chìa khóa thành công của thương hiệu.

Ngày nay, chỉ có hai giám đốc điều hành cấp cao tại trụ sở chính của công ty biết tất cả 11 loại thảo mộc và gia vị được sử dụng trong các món ăn này.

3. Kết quả của lễ trao giải Oscar

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào mà trong thời đại tin tặc điện thoại và rò rỉ thông tin tràn lan trên báo chí, kết quả lễ trao giải Oscar chưa bao giờ bị tiết lộ trước sự kiện chính. Tất cả là nhờ việc kiểm phiếu và tính toán kết quả hoàn toàn thủ công.

Tất cả diễn ra tại công ty kế toán PricewaterhouseCoopers, nơi hai nhân viên của họ thực hiện việc tính toán trong một căn phòng an toàn, không có cửa sổ. Họ biết kết quả khoảng 48 giờ trước khi buổi lễ diễn ra.

Vào đêm trao giải Oscar, cặp đôi được các cảnh sát mặc vest tuxedo hộ tống đến lễ trao giải, mỗi người đi theo một tuyến đường riêng với phong bì kết quả được cất giữ trong những chiếc cặp kiểu James Bond. Thực ra, chính các kế toán viên mới là người phát phong bì kết quả từ hậu trường, nơi chúng được đặt tại đó trong suốt buổi lễ.

4. Công thức pha chế Coca-Cola

Không có gì ngạc nhiên khi một trong những thương hiệu có lợi nhuận cao nhất hành tinh muốn bảo vệ bí mật đằng sau những sản phẩm thành công nhất của mình, và Coca-Cola làm được điều đó bằng cách giữ kín danh sách đầy đủ các thành phần.

Nhiều người biết rằng loại nước uống có ga bán chạy nhất này được làm từ nước có ga, xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao, caffeine và thuốc nhuộm màu nâu, nhưng công thức chính xác của nó được cho là chỉ có hai giám đốc điều hành cấp cao của công ty biết.

Đã từng có tin đồn lan truyền rằng hai giám đốc điều hành chỉ biết một nửa số nguyên liệu, nhưng điều này do chính công ty tạo ra như một phần của chiến dịch tiếp thị.

Coca-Cola rất muốn giữ kín công thức của mình đến nỗi đã rút khỏi Ấn Độ vào những năm 1970 khi chính phủ cố gắng ép buộc công ty tiết lộ thành phần. Công ty đã quay trở lại quốc gia này vào năm 1993 sau khi đạt được thỏa thuận với các tổ chức có thẩm quyền.

Điều thú vị là gã khổng lồ nước giải khát này là công ty duy nhất tại Mỹ được cấp phép nhập khẩu số lượng lớn cây coca - nguyên liệu chính để sản xuất cocaine - để sử dụng làm chất tạo hương vị. Vì vậy, ngay cả khi công thức này rơi vào tay đối thủ, họ cũng không có phương tiện để pha chế một lượng lớn - ít nhất là không vi phạm pháp luật.

5. Kiểu gấp khăn ăn Hapsburg

Người Áo luôn tự hào về khả năng gấp khăn ăn của mình, và truyền thống này có từ thời Đế chế Áo-Hung. Nghệ thuật gấp khăn ăn Hapsburg của họ đã trở thành huyền thoại trong giới cầm quyền thế giới, và điều đó hoàn toàn có lý do. Đó là nghệ thuật gấp khăn ăn theo một cách dường như phá vỡ các định luật vật lý.

Chỉ có hai nhân viên chính phủ Áo biết đến kỹ thuật này (có lẽ họ có nhiều nhiệm vụ hàng ngày hơn là chỉ gấp vải cho khách ăn tối) và kiến thức này sẽ được truyền lại cho một cặp khác khi những người này nghỉ hưu.

Mặc dù chỉ có hai người biết cách gấp khăn ăn Hapsburg một cách chính thức, nhưng những người khác đã sao chép được kỹ thuật này và chia sẻ thành quả trên YouTube và mạng xã hội. Đó chắc chắn là một thành tựu ấn tượng, nhưng không có gì đảm bảo kỹ thuật của họ giống hệt với kỹ thuật có nguồn gốc từ đế chế Áo-Hung.

6. Cách làm Chartreuse

Chartreuse là loại rượu của Pháp được phát minh vào năm 1737, bởi một nhóm tu sĩ dòng Carthusian, những người quyết định rằng cách tốt nhất để ca ngợi Chúa là trộn các loại thảo mộc, thực vật và hoa lại với nhau để tạo ra một loại đồ uống có cồn mạnh.

Công thức này được François Annibal d'Estrées truyền lại cho họ vào năm 1605, được trình bày chi tiết trong một bản thảo bao gồm cả hướng dẫn chưng cất.

Các giáo sĩ đã ngăn chặn việc xuất khẩu rượu ra nước ngoài trong nhiều năm, và trong thời kỳ Cách mạng Pháp, công thức bí mật đã được bảo vệ khỏi chính quyền. Khi một trận lở đất phá hủy nhà máy chưng cất của họ ở dãy núi Chartreuse vào những năm 1930, chính phủ đã ra lệnh cho các công binh quân đội xây dựng lại nhà máy tại một địa điểm gần Voiro.

Cho đến ngày nay, Chartreuse vẫn được pha chế theo cách đó, và chỉ có hai người biết mọi thứ có trong hỗn hợp thảo dược này.

7. Nơi tìm thấy bùn chà xát bóng chày của Lena Blackburne

Những quả bóng chày mới quá trơn khiến người ném bóng khó có thể cầm chắc, và trong những ngày đầu của môn thể thao này, nhiều giải pháp khác nhau đã được thử nghiệm để giải quyết vấn đề, bao gồm cả việc đánh bóng chúng bằng nước thuốc lá hoặc xi đánh giày để tăng thêm độ bám.

Dường như chẳng có gì hiệu quả cho đến khi một cầu thủ ít tên tuổi chuyển sang làm huấn luyện viên tên Lena Blackburne tình cờ phát hiện ra một loại bùn lạ khi đang đi bộ gần một nhánh sông Delaware, Mỹ. Anh ta múc một ít, mang về nhà, bôi lên một trong những quả bóng chày của mình và nhận ra nó chính là thứ giúp cho việc ném bóng trơn trượt trở thành dĩ vãng.

Đến năm 1938, tất cả các đội bóng thuộc Liên đoàn Mỹ đều đã sử dụng bùn Blackburne, nhưng bản thân ông chưa bao giờ tiết lộ vị trí nguồn gốc của nó cho bất kỳ ai trong giới thể thao. Chỉ có đối tác kinh doanh của ông, John Haas, mới được biết bí mật này.

Ngày nay, Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) phụ thuộc vào bùn xát, nhưng chỉ có hai người biết nguồn gốc của nó: chủ sở hữu hiện tại của công ty là Jim Bintliff - người đến thăm nguồn bùn mỗi năm một lần và trở về với gần 500kg bùn - và vợ ông.

Nguồn: What Culture