Hài cốt "Người Rồng" thứ 2 xuất hiện ở Trung Quốc

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science cho biết một hộp sọ hóa thạch mang tên Yunxian 2 - được khai quật từ di chỉ Yunxian ở huyện Vân Dương, TP Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - thuộc dòng dõi Homo longi, còn có biệt danh là Người Rồng.

Đó là một loài người khác cùng chi Homo (chi Người) với Homo sapiens chúng ta, nhưng có lịch sử lâu đời hơn nhiều.

Đây là hóa thạch Người Rồng thứ 2 từng được xác định ở Trung Quốc. Mẫu vật đầu tiên là một hộp sọ khổng lồ từ TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang - Trung Quốc, nơi cách Hồ Bắc rất xa.

Người Rồng Homo longi ở Trung Quốc - Ảnh đồ họa: Chuang Zhao

Yunxian 2 nằm trong bộ 3 hộp sọ Yunxian nổi tiếng được khai quật ở Vân Dương, đem đến cái nhìn quan trọng về lịch sử tiến hóa loài người.

Trong nghiên cứu này, TS Xiaobo Feng từ Đại học Sơn Tây và các cộng sự đã sử dụng kỹ thuật quét CT tiên tiến và tái tạo kỹ thuật số để hiệu chỉnh tình trạng nén và biến dạng của hộp sọ Yunxian 2.



Điều này đã tiết lộ những nét đặc trưng của Homo longi trên hộp sọ này, bao gồm kích thước lớn bất thường, khoảng cách giữa 2 mắt hẹp hơn chúng ta, chỗ lõm giữa hai lông mày rõ rệt hơn và xương trán thấp, dài hơn.

Với niên đại 1 triệu năm hoặc dao động trong khoảng 0,94-1,1 triệu năm, Yunxian 2 có thể là hóa thạch lâu đời nhất trong nhánh Homo longi, đại diện cho hình thái sơ khai nhất của dòng dõi này.

Trước đây, hài cốt một Người Rồng khác được đặt tên là Harbin từng được khai quật ở TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, có niên đại khoảng 149.000 năm.

Harbin đã giúp ghi danh Homo longi vào lịch sử tiến hóa loài người, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

Tuổi địa chất của hộp sọ Người Rồng mới nhất cũng gần với thời điểm lý thuyết mà các nhà khoa học đã đặt ra về vị tổ tiên chung của Homo longi và loài tiền thân của Homo sapiens.

TS Feng giải thích rằng về mặt phát sinh loài, Yunxian 2 đã hoàn toàn thuộc về dòng dõi Homo longi.

Nhưng người này vẫn giữ lại các đặc điểm được tìm thấy ở Homo erectus, được cho là loài tổ tiên chung giữa Homo longi và nhánh chứa loài chúng ta, người Neanderthal và Denisovan.

Phát hiện mới này đã đánh một dấu son quan trọng cho hành trình tìm kiếm nguồn gốc và viết lại lịch sử chi Homo của chúng ta.