Vụ sát hại dã man 3 thiếu nữ được phát trực tiếp trên mạng xã hội gây rúng động Argentina

Ngườ biểu tình cầm ảnh Morena Verdi - một trong ba cô gái bị sát hại dã man (Ảnh: AFP)

Theo giới chức an ninh tỉnh Buenos Aires, các nạn nhân gồm Morena Verdi và Brenda del Castillo (hai chị em họ, 20 tuổi) cùng Lara Gutierrez (15 tuổi). Xác của họ được phát hiện chôn trong sân một ngôi nhà tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Argentina hôm 24/9, sau khi mất tích 5 ngày.

Điều tra ban đầu cho thấy, 3 thiếu nữ bị lừa rủ đi dự tiệc ngày 19/9 nhưng thực chất bị bắt cóc để "trừng phạt" vì vi phạm luật lệ của băng nhóm ma túy. Trong đoạn video phát trực tiếp trên một tài khoản Instagram riêng tư với 45 người theo dõi, trùm băng nhóm đã tuyên bố: "Đây là cái giá phải trả cho kẻ dám lấy trộm ma túy của ta".

Hình ảnh và lời kể của điều tra viên cho thấy mức độ tàn bạo của vụ án - các nạn nhân bị cắt ngón tay, nhổ móng, đánh đập và cuối cùng bị bóp nghẹt đến chết. Gia đình các em cho biết thi thể không thể nhận dạng được vì vết tra tấn. Ông Leonel del Castillo, cha của Brenda, đau đớn thốt lên: "Con gái tôi đã bị biến thành nạn nhân của một vụ giết người dã man. Phụ nữ cần được bảo vệ hơn bao giờ hết".

Hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình vào ngày 27/9 tại Buenos Aires, yêu cầu công lý cho 3 thiếu nữ bị sát hại dã man (Ảnh: AFP)

Cuộc biểu tình ngày 27/9 bắt đầu ôn hòa, với sự tham gia của các nhóm nhân quyền và phong trào nữ quyền. Người biểu tình mang theo băng rôn in tên 3 nạn nhân "Lara, Brenda, Morena" và các khẩu hiệu như "Mạng sống của chúng tôi không thể bị vứt bỏ" hay "Đây là tội ác ma túy, giết nữ giới"… Nhiều người đánh trống, hô khẩu hiệu và tiến về phía tòa Quốc hội Argentina. Tuy nhiên, một số vụ va chạm đã xảy ra khi cảnh sát cố giải tán nhóm biểu tình quá khích, dẫn đến cảnh xô đẩy căng thẳng.

Sự phẫn nộ không chỉ nhằm vào thủ phạm mà còn hướng đến chính quyền Tổng thống Javier Milei. Người biểu tình cáo buộc chính phủ "bất lực" trước sự lan rộng của các băng nhóm ma túy. Một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đám đông đốt biểu tượng của Tổng thống Milei và các đồng minh. Ông Antonio del Castillo, ông nội của 2 nạn nhân, bật khóc: "Ngay cả với động vật, họ cũng không đối xử như thế này".

Giới chức an ninh Argentina đã bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó có 3 nam và 2 nữ. Người mới nhất bị bắt tại thành phố Villazon, gần biên giới Bolivia, vì cung cấp phương tiện hỗ trợ vụ bắt cóc. Tuy nhiên, nghi phạm được cho là kẻ cầm đầu - một thanh niên 20 tuổi quốc tịch Peru - vẫn đang lẩn trốn.

Trong khi đó, công ty Meta - chủ sở hữu Instagram - đã phủ nhận thông tin vụ sát hại được phát trực tiếp trên nền tảng của họ, dù chưa đưa ra chi tiết cụ thể.

Vụ án man rợ này không chỉ làm rúng động Argentina mà còn đặt ra câu hỏi lớn về ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của các băng nhóm ma túy cũng như trách nhiệm của chính quyền quốc gia này trong việc bảo vệ phụ nữ và thanh thiếu niên trước bạo lực cực đoan.