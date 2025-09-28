Cãi nhau với bạn gái, nam thanh niên 22 tuổi nhảy từ tầng 11 xuống đất tử vong

Một người đàn ông 22 tuổi đã tử vong sau khi nhảy từ tầng 11 của một tòa nhà chung cư sau cuộc cãi vã với bạn gái ở quận Thane, Maharashtra, Ấn Độ vào thứ Bảy, cảnh sát cho biết.

Theo PTI , vụ việc được ghi lại bằng điện thoại di động xảy ra ở Dombivali khi Rishikesh Parab rơi từ tòa nhà Sudama ở khu vực Umesh Nagar xuống đất tử vong.

Ảnh minh hoạ.

Theo cảnh sát, Parab, sống ở tầng 6 của tòa nhà, đã có một cuộc cãi vã gay gắt với bạn gái trong cuộc gọi điện thoại vào buổi sáng. Anh ta được cho là đã ném điện thoại vào trong nhà và lên sân thượng của tòa nhà vào khoảng 8h sáng (giờ địa phương).

Thanh tra cấp cao Ram Chopde của đồn cảnh sát Vishnu Nagar cho biết Parab đã nhảy từ tầng 11 vào khoảng 12h trưa và tử vong.

"Điều tra sơ bộ cho thấy hành động cực đoan này là kết quả của một cuộc tranh cãi với bạn gái. Một biên bản báo cáo tử vong do tai nạn đã được lập và một cuộc điều tra đang được tiến hành", ông nói.

Cảnh sát cũng kêu gọi người dân không chia sẻ video ghi lại cảnh Parab ngã và hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình anh.