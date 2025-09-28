Chàng trai 33 tuổi yêu mẹ bạn cùng lớp, chi hẳn 6 tỷ mua quà "độc lạ" và cái kết bất ngờ

Câu chuyện tình của cặp "đũa lệch" này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhân vật chính là Isamu Tomioka, 33 tuổi, sống tại tỉnh Shizuoka. Anh lần đầu gặp Midori, nay 54 tuổi, trong một buổi họp phụ huynh khi còn học trung học. Midori chính là mẹ của bạn cùng lớp với Tomioka.

Sau nhiều năm không liên lạc, đến năm 30 tuổi, Tomioka bất ngờ gặp lại Midori khi đến tiệm làm đẹp của người bạn cũ. Khoảnh khắc ấy khiến anh "cảm thấy sự kết nối ngay lập tức".

"Tôi đã yêu Midori ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy duyên dáng, dịu dàng và đầy sức hút nữ tính", Tomioka chia sẻ.

Chàng trai trẻ người Nhật Bản phải lòng mẹ của bạn cùng lớp hơn anh 21 tuổi.

Chàng trai 33 tuổi này khi biết Midori vừa ly hôn, anh đã chủ động xin số liên lạc để bắt đầu theo đuổi. Midori thừa nhận ban đầu rất bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy vui vì được một người đàn ông trẻ tuổi quan tâm.

Lúc đầu, Midori còn nghi ngờ về sự chênh lệch tuổi tác, nhưng thái độ và quyết tâm không lay chuyển của Isamu đã chinh phục được anh. "Anh ấy rất chu đáo, nhớ từng chi tiết và mọi điều tôi nói", Midori nói tiếp.

Tuy nhiên để chứng minh tình yêu của mình Tomioka liên tục tạo bất ngờ cho bạn gái bằng những chuyến đi Disney, tổ chức lễ nhà thờ riêng với các bài hát bà yêu thích, trang trí phòng khách sạn bằng bóng bay và hoa, hay gửi tin nhắn quan tâm mỗi ngày.

Chia sẻ trên chương trình truyền hình Shinkon-san Irasshai, cặp đôi tiết lộ tình cảm ngày càng gắn bó và quyết định tiến tới hôn nhân.

Chuyện tình của cặp đôi gặp trở ngại khi hai người thông báo kết hôn, cha mẹ Midori phản đối dữ dội. Họ bày tỏ sự lo ngại: "Midori đã 51 tuổi và không thể sinh thêm con. Điều này là thiệt thòi cho cậu và cả gia đình cậu. Cậu mới 30 tuổi, tốt hơn nên cưới người cùng trang lứa".

Tuy nhiên để chứng minh sự nghiêm túc, Tomioka đã chi 38 triệu yên (tương đương khoảng 272.000 USD, hơn 6,2 tỷ đồng) mua một căn nhà mới, đích thân trang trí tỉ mỉ để thuyết phục gia đình bạn gái.

Cuối cùng, cả hai bên đều chấp thuận. Tháng 7/2024, Tomioka và Midori chính thức đăng ký kết hôn.

Sau đám cưới, Tomioka không chỉ trở thành chồng của Midori, mà còn là cha dượng của con gái bà và đồng thời là ông ngoại của bốn cháu nhỏ. Anh cho biết mình có mối quan hệ hài hòa, gần gũi với cả gia đình.

"Dù chúng tôi có khoảng cách tuổi tác, điều quan trọng nhất là hạnh phúc khi ở bên nhau", Tomioka nói với Khaosod .