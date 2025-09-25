Bức ảnh cô dâu thử váy cưới ngỡ bình thường nhưng phóng to 4 lần lên mới thấy chi tiết "lạ"

Tháng 11/2023, nữ diễn viên hài Tessa Coates đã khiến người hâm mộ "đứng tim" khi chia sẻ một khoảnh khắc tưởng chừng lãng mạn nhưng lại ẩn chứa bí mật rùng rợn. Cô dâu tương lai này đã đăng một bức ảnh chụp trong phòng thử đồ, nhưng thứ khiến cô choáng váng không phải là bộ váy cưới lộng lẫy, mà là hình ảnh phản chiếu trong gương.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Tessa đứng giữa hai tấm gương, tạo ra một hình ảnh đa chiều.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là vị trí hai tay của cô lại hoàn toàn khác nhau trong mỗi tấm gương. Một bên giơ tay lên, một bên để tay xuống, trong khi ở vị trí thực tế, tay cô lại đặt ở một tư thế khác. Chi tiết "lệch pha" này đã biến một bức ảnh kỷ niệm ngọt ngào thành một "bức ảnh kinh dị" có thể sánh ngang với những bộ phim rùng rợn nhất.

Kèm theo bức ảnh, Tessa viết một dòng chú thích đầy thách thức: "Tôi đi thử váy cưới và đã sụp đổ sau khi nhìn hình. Đây là ảnh thật, không hề photoshop, không phải ảnh panorama, cũng không phải Live Photo. Nếu bạn chưa thấy vấn đề, hãy cứ nhìn kỹ và rồi bạn sẽ không thể nào quên được nó". Lời tuyên bố này ngay lập tức thổi bùng lên một cơn bão trên mạng xã hội.

Hàng ngàn người hâm mộ đã nhảy vào phần bình luận. Có người hoài nghi, cho rằng đây là một trò đùa tinh vi. Người khác lại cảm thấy lạnh gáy, khuyên Tessa "hãy chạy ngay đi". Một vài người dùng mạng xã hội thậm chí còn bông đùa rằng đây là cách "thông báo đính hôn hoành tráng nhất", vừa bí ẩn vừa hài hước. Sự bối rối và tò mò đã đẩy câu chuyện đi xa hơn, khi tất cả đều muốn biết: Làm sao điều này có thể xảy ra được?

Bị ám ảnh bởi bức ảnh, Tessa đã quyết tâm tìm ra sự thật. Cô kiểm tra lại điện thoại, chắc chắn rằng nó không ở chế độ Live Photo hay chụp liên tiếp. Không có câu trả lời, cô quay lại cửa hàng váy cưới và hỏi thẳng liệu đó có phải là gương thật hay là máy quay. Cửa hàng khẳng định rằng chúng là những tấm gương thông thường.

Không còn lựa chọn nào khác, Tessa mang chiếc iPhone của mình đến cửa hàng Apple Store địa phương. Tại đây, một nhân viên tên Roger đã giúp cô lý giải bí ẩn này. Anh thừa nhận mình chưa bao giờ thấy trường hợp nào tương tự, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra dựa trên công nghệ chụp ảnh hiện đại.

Roger giải thích rằng iPhone, đặc biệt là các dòng máy đời mới, không chỉ đơn thuần là một chiếc máy ảnh. Nó giống như một "máy tính" nhỏ, luôn xử lý hình ảnh một cách thông minh. Ngay cả khi không bật chế độ Live Photo, điện thoại vẫn chụp một loạt ảnh rất nhanh từ trái sang phải. Khoảnh khắc Tessa di chuyển tay đã vô tình trùng khớp với lúc máy ảnh xử lý phần hình ảnh phía sau lưng cô, tạo ra một bức ảnh hoàn toàn khác ở phía bên kia tấm gương.

Roger còn hé lộ một bí mật công nghệ: Apple đang thử nghiệm một tính năng beta tương tự như công nghệ đã có trên Google Pixel, cho phép máy ảnh chụp nhiều bức hình và chọn ra bức đẹp nhất. "Nó đã đưa ra quyết định giống như AI và ghép hai bức ảnh đó lại với nhau," Roger giải thích. Tessa đã đăng một bức ảnh trên Instagram Story, khoanh tròn đường nối mờ nhạt trên lưng mình – bằng chứng cho thấy đây thực sự là hai bức ảnh được ghép lại.

Câu chuyện kỳ lạ của Tessa Coates không chỉ mang lại tiếng cười và sự tò mò, mà còn là một lời nhắc nhở về sự phát triển không ngừng của công nghệ. Đôi khi, những thuật toán và tính năng thông minh của AI có thể tạo ra những hiện tượng khó tin, thậm chí là ma quái, ngay trong cuộc sống đời thường. Tessa kết thúc câu chuyện với những người theo dõi bằng lời khẳng định của nhân viên Apple Roger: kết quả cuối cùng này là một "cơ hội một trên một triệu". May mắn hay đáng sợ, chỉ có Tessa mới biết được cảm giác thực sự.

Nguồn: NYPost