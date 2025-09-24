Đang diễn kịch trên sân khấu, nam diễn viên tử vong vì lên cơn đau tim

Trong một sự cố thương tâm, một diễn viên lớn tuổi, Amresh Mahajan, 73 tuổi, đã ngã quỵ và tử vong trên sân khấu khi đang đóng vai Vua Dashrath trong vở Ramleela ở Chamba, Himachal Pradesh, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, nam diễn viên Amresh Mahajan lên cơn đau tim và ngã xuống sân khấu khi đang diễn một cảnh.

Theo các báo cáo, vở kịch đang được dàn dựng tại Chaugan Maidan của Chamba vào khoảng 1h30 ngày 23/9.

Nam diễn viên qua đời vì lên cơn đau tim.

Ban đầu, các diễn viên khác nghĩ ông đang diễn và giữ im lặng. Tuy nhiên, sự hoảng loạn lan rộng khi mọi người nhận ra nam diễn viên đã bất tỉnh. Amresh được đưa đến bệnh viện và được tuyên bố là đã tử vong.

Có thông tin cho rằng, ông đã tuyên bố rằng đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của mình, khiến thảm kịch đột ngột này càng thêm đau lòng.

Trước đó, vào khoảng 8h tối ngày 17/9, Ekalavya, một cư dân của Pallepad ở quận Khammam, Ấn Độ, đang ở cùng một người bạn thì lên cơn đau tim.

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc anh đột nhiên ngã quỵ khi đang đứng ở cửa hàng nước ép.

Chứng kiến cảnh tượng khẩn cấp, người dân địa phương đã ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) và báo cảnh sát. Do không có xe cứu thương, anh được đưa đến bệnh viện bằng xe cảnh sát. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố Ekalavya đã tử vong khi đến nơi, xác nhận nguyên nhân tử vong là do ngừng tim.