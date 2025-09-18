Người đàn ông 60 tuổi đau tim rồi tử vong, gia đình phẫn nộ vì một chi tiết

Một người đàn ông 60 tuổi đã ngã gục gần một bệnh viện ở tỉnh Trang (Thái Lan) và tử vong sau khi chờ xe cứu thương trong vô vọng, làm dấy lên nghi vấn về hệ thống ứng phó khẩn cấp của Thái Lan.

Nạn nhân, được xác định là Charoen, nhân viên quản lý khách sạn đến từ quận Sikao, đã tử vong vào ngày 12/9 sau một cơn đau tim cấp tính.

Gia đình cho biết thảm kịch này cho thấy những sai sót nghiêm trọng trong hệ thống ứng phó khẩn cấp, sau khi họ phải chờ đợi tới 40 phút mà không thấy ai đến giúp.

Lễ tang đã được tổ chức tuần này tại chùa Wat Charoen Rom Muang, nơi người thân bày tỏ sự phẫn nộ và hoài nghi về sự chậm trễ. Họ mô tả cảnh Charoen ngã quỵ tại khách sạn, bất tỉnh và khó thở, trong khi vợ ông, 61 tuổi, và cháu 11 tuổi, cố gắng giúp đỡ trong vô vọng. Không thể lái xe, vợ ông đã gọi cho chủ khách sạn, và người này ngay lập tức gọi đến đường dây nóng khẩn cấp 1669 .

Mặc dù đã gọi nhiều lần đến cả đường dây nóng 1669 và 191, nhưng không có xe cứu thương nào đến.

Sau đó, chủ khách sạn biết được bệnh viện không có xe cứu thương vào thời điểm đó và xe cứu thương đã được chuyển đến một bệnh viện khác.

Do không có sự trợ giúp ngay lập tức, một người tốt bụng cuối cùng đã đưa Charoen đến bệnh viện, nhưng ông được tuyên bố là đã tử vong ngay sau khi đến nơi.

Người thân và các nhân chứng đặt câu hỏi tại sao các phương án thay thế không được đưa ra. Các thành viên gia đình cho biết họ được thông báo rằng tình trạng thiếu nhân viên, bao gồm cả việc một y tá đang mang thai không thể tiếp nhận cuộc gọi xe cứu thương, đã dẫn đến sự cố này.

Vợ của Charoen, Preeda, vừa khóc vừa nói với các phóng viên rằng bà tin chồng mình đã có thể sống sót nếu được cấp cứu kịp thời: "Nhẽ ra chồng tôi đã được cứu sống. Nơi đó chỉ cách bệnh viện khoảng 200 đến 300 mét. Nếu xe cứu thương đến nhanh hơn, ông ấy đã có thể được cứu sống."

Con trai cả của ông, Saroj, cho biết anh đến bệnh viện và thấy cha mình đang được hô hấp nhân tạo . Anh cáo buộc bệnh viện tắc trách, nói rằng những lời giải thích mâu thuẫn về khả năng tiếp cận xe cứu thương đã khiến gia đình suy sụp và mất lòng tin, theo Channel 3 Plus đưa tin.

Gia đình đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Họ yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về những sai sót của hệ thống ứng phó khẩn cấp 1669 và đảm bảo rằng không có gia đình nào khác rơi vào hoàn cảnh tương tự.