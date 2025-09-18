"Rich kid số 1 châu Á" 10 năm trước hiện giờ ra sao?

Nổi danh từ nhiều năm trước với biệt danh "rich kid số 1 châu Á", Kim Lim - ái nữ của tỷ phú nổi tiếng Peter Lim - luôn là cái tên thu hút sự chú ý của dư luận. Cuộc sống xa hoa, những bữa tiệc triệu đô, bộ sưu tập hàng hiệu đáng kinh ngạc và các mối quan hệ với những ngôi sao hàng đầu thế giới đã biến cô trở thành biểu tượng của giới siêu giàu châu Á. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, Kim Lim giờ đây là một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân và đang học cách cân bằng giữa vai trò của một người mẹ, một doanh nhân và một cá nhân đang tìm kiếm hạnh phúc đích thực.

Sóng gió hôn nhân và bài học trưởng thành

Hai cuộc hôn nhân đã kết thúc chóng vánh của Kim Lim không chỉ là những câu chuyện gây ồn ào trên mặt báo, mà còn là những bài học đắt giá đối với chính cô. Tháng 2/2017, cô kết hôn với người chồng đầu tiên Kho Bin Kai và chào đón con trai đầu lòng Kyden vào tháng 7 cùng năm. Mặc dù cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm, nhưng như Kim Lim chia sẻ, họ đã chia tay trong êm đẹp và vẫn duy trì một tình bạn tốt đẹp. Điều đáng chú ý là dù đã ly hôn, Kim Lim vẫn dành những lời trân trọng cho chồng cũ, thừa nhận anh là một người cha tốt và thậm chí còn nói rằng cô "vẫn yêu anh ấy rất nhiều".

Kim Lim từng được coi là tiểu thư đại diện cho giới siêu giàu châu Á

Tháng 2/2022, Kim Lim bất ngờ tái hôn với doanh nhân Leslie Leow. Đám cưới lần này còn xa hoa hơn lần trước, với lễ ăn hỏi gây chấn động truyền thông khi sính lễ được ước tính lên tới 2 triệu SGD (khoảng 35 tỷ đồng), bao gồm 15 thỏi vàng, 2 túi Hermès, đồng hồ Rolex và nhiều món trang sức đắt giá khác. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 tháng, kết thúc trong lùm xùm "đòi quà".

Cô tổ chức đám cưới lần 2 xa hoa nhưng kết thúc chóng vánh

Theo các nguồn tin, chồng cũ của cô đã đòi lại gần như toàn bộ sính lễ, thậm chí cả đôi dép Crocs và loa. Vụ việc này không chỉ gây tổn thương mà còn để lại những vết sẹo tâm lý cho Kim Lim. Cô thừa nhận mình đã quá vội vàng trong quyết định lần này và sau đó, phải mất nhiều thời gian để hồi phục.

Sau những biến cố này, Kim Lim cho biết bản thân cảm thấy "sợ" khi bước vào một mối quan hệ mới. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2023, cô tâm sự: "Có lẽ tôi vẫn chưa tìm được đúng người. Tôi không biết có phải vì tôi không có thời gian hay không... Có lẽ điều không hoàn hảo trong tôi chính là chuyện tình cảm."

Cuộc sống mẹ đơn thân và sự nghiệp kinh doanh

Nếu chuyện tình cảm là những nốt trầm trong cuộc sống của Kim Lim, thì việc làm mẹ và phát triển sự nghiệp lại là những nốt thăng đầy tự hào. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc cho con trai Kyden và gần đây nhất, vào tháng 8/2024, cô đã công khai việc mang thai đứa con thứ hai. Việc chào đời của em bé này vào đầu năm 2025 đã khiến cô phải đối mặt với nhiều thử thách của việc "làm mẹ" một lần nữa. Kim Lim chia sẻ về những khó khăn như việc phải hút sữa trên máy bay hay vật lộn với ngoại hình sau sinh, cảm thấy "chán nản vì tăng cân."

Cô gây bất ngờ khi thông báo làm mẹ lần 2 cách đây không lâu

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Kim Lim còn là một nữ doanh nhân đầy tham vọng. Cô đã xây dựng một đế chế làm đẹp của riêng mình, với các thương hiệu Illumia Therapeutics (chăm sóc da) và Papilla Haircare (chăm sóc tóc). Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ rằng cô bắt đầu kinh doanh vì muốn để lại một "di sản" cho con trai mình.

Gần đây nhất, Kim Lim đã mở rộng thương hiệu Papilla Haircare sang thị trường Anh Quốc, với một chi nhánh mới tại London. Đây là một bước đi táo bạo, thể hiện tầm nhìn và sự tự tin của cô trong việc chinh phục thị trường quốc tế, dù phải đối mặt với nhiều thách thức khi phải cân bằng giữa công việc kinh doanh và chăm sóc con nhỏ. Cô thừa nhận đây là một "sự cân bằng tuyệt đối", nhưng chính sự đam mê và quyết tâm đã giúp cô vượt qua.